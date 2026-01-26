Công an cảnh báo nóng liên quan đến tài khoản ngân hàng, thẻ ATM

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian gần đây, lực lượng Công an phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến việc lợi dụng tài khoản ngân hàng của cá nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc và các hoạt động phạm tội khác.

Đáng chú ý, không ít trường hợp người đứng tên tài khoản là học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi, thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn dụ dỗ qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin với lời mời gọi "việc nhẹ, thu nhập cao, không cần kỹ năng", yêu cầu người tham gia bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập hoặc mã xác thực giao dịch.

Nhiều người vì hám lợi trước mắt hoặc chủ quan cho rằng "chỉ cho mượn tài khoản" nên không ý thức được hậu quả pháp lý nghiêm trọng có thể xảy ra.

Cơ quan Công an khẳng định, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Cá nhân đứng tên tài khoản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi tài khoản của mình bị sử dụng vào mục đích phạm tội, kể cả trong trường hợp không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm.

Về căn cứ pháp lý, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định nghiêm cấm hành vi cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc tiền có được từ hành vi phạm tội.

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định nhiều tội danh liên quan, như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản (Điều 290), tội rửa tiền (Điều 324). Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng tên tài khoản có liên quan có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Thực tế cho thấy, hậu quả pháp lý đối với các trường hợp liên quan là rất nghiêm trọng, người vi phạm có thể:

Những hệ lụy này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cá nhân mà còn tác động lâu dài đến nhân thân, việc học tập, công việc và tương lai của người vi phạm.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập, mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào; không tham gia các hoạt động "kiếm tiền nhanh" trên không gian mạng có dấu hiệu bất minh.

Khi phát hiện các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, đề nghị kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc ngân hàng quản lý tài khoản để phối hợp xử lý.

Mỗi người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ tuổi, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, không vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.