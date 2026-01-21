Công an cảnh báo nóng đến người có ý định đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản ngân hàng

Cơ quan Công an cho biết, dù xuất phát từ nhu cầu giao dịch có thật và đã có sự cảnh giác nhất định, song các đối tượng lừa đảo vẫn dựng lên những kịch bản chặt chẽ, lợi dụng sự quen biết, tin tưởng giữa các cá nhân để dẫn dắt, thao túng và yêu cầu chuyển tiền, gây thiệt hại về tài sản cho người dân.

Thủ đoạn chủ yếu là các đối tượng sử dụng công nghệ để rà quét các bài đăng trên mạng xã hội có nội dung nhờ đổi tiền mặt lấy tiền trong tài khoản. Khi phát hiện người có nhu cầu và người nhận đổi tiền, kẻ lừa đảo thu thập thông tin cá nhân, sau đó lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo cả hai bên. Từ đó, đối tượng đứng giữa, giả danh người quen để tạo lòng tin, điều phối việc trao đổi tiền.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như bận việc, ở xa, cần gấp… nhằm tránh việc hai bên gặp trực tiếp. Khi người giúp đổi tiền tin rằng tiền mặt đã được giao, đối tượng yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản do chúng cung cấp. Sau khi chiếm đoạt được tiền, kẻ lừa đảo lập tức xóa tin nhắn, chặn liên lạc, khiến các nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa khi liên hệ lại với nhau.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân tuyệt đối ưu tiên gặp trực tiếp khi có nhu cầu đổi tiền; không thực hiện giao dịch qua trung gian hoặc các tài khoản mạng xã hội mới kết bạn, chưa được xác thực rõ ràng.

Người dân cần hạn chế công khai thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội; đồng thời xác minh chéo bằng nhiều kênh khi được yêu cầu nhờ người thứ ba nhận tiền hộ. Mọi yêu cầu chuyển tiền qua tin nhắn đều phải được kiểm chứng kỹ lưỡng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần dừng ngay giao dịch, lưu giữ bằng chứng và thông báo kịp thời cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Sơn La