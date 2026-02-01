Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo, Messenger

Công an tỉnh Hưng Yên phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, cùng với việc triển khai chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định của Nhà nước, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo cán bộ địa chính xã, phường hoặc cán bộ thuộc UBND các cấp để gọi điện, nhắn tin cho người dân. Nội dung các cuộc gọi thường lấy lý do “rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới” nhằm cập nhật dữ liệu đất đai sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Các đối tượng thường tạo tâm lý gấp gáp, yêu cầu người dân nhanh chóng cung cấp bản photo sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất. Chúng đe dọa nếu không kịp thời nộp hồ sơ thì sẽ bị xử phạt, hồ sơ đất đai không được cập nhật hoặc không thể thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho trong thời gian tới. Do thiếu thông tin, lo ngại ảnh hưởng đến quyền lợi, nhiều người dân đã mất cảnh giác và sập bẫy.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân gửi hình ảnh, bản photo giấy tờ qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger hoặc yêu cầu truy cập vào các đường link được giới thiệu là “cổng dịch vụ công”. Thực chất, đây đều là các trang web, ứng dụng giả mạo do đối tượng lừa đảo tạo ra nhằm thu thập trái phép thông tin cá nhân.

Trong một số trường hợp, người dân còn bị yêu cầu cung cấp thêm căn cước công dân, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí chuyển tiền để nộp các khoản gọi là “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”, “phí xác minh thông tin”, từ đó bị chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật hồ sơ đất đai, người dân không nên vội vàng làm theo yêu cầu mà cần trực tiếp làm việc tại trụ sở UBND xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thực hiện thủ tục thông qua cổng dịch vụ công chính thức của Nhà nước.

Người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ, giấy tờ cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn từ các số điện thoại, tài khoản không xác định.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động nâng cao hiểu biết pháp luật, thường xuyên theo dõi các thông báo, cảnh báo từ cơ quan chức năng để kịp thời nhận diện các thủ đoạn lừa đảo mới. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên