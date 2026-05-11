Công an cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dân vừa giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Theo phản ánh Cơ quan Công an tiếp nhận được, các đối tượng lập nhiều trang Facebook đăng bán điều hòa, tủ lạnh, tivi và các thiết bị điện máy với giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút người mua. Khi khách hàng liên hệ đặt hàng, đối tượng sẽ lấy thông tin cá nhân và địa chỉ của khách để đặt mua sản phẩm tương tự tại các siêu thị điện máy lớn theo hình thức thanh toán khi nhận hàng.

Do đơn hàng được tạo từ hệ thống chính hãng, nhân viên siêu thị điện máy vẫn tiến hành giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng đầy đủ như quy trình thông thường. Thấy hàng hóa chính hãng, được lắp đặt hoàn chỉnh nên nhiều người tin tưởng, không nghi ngờ bị lừa đảo.

Sau khi việc giao nhận hoàn tất, đối tượng giả danh người bán liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để thanh toán đơn hàng. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản Facebook.

Trong khi đó, phía siêu thị điện máy thực tế chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào do đơn hàng được đăng ký theo hình thức trả tiền khi giao hàng. Khi không liên hệ được người đặt hàng, đơn vị bán hàng buộc phải yêu cầu khách thanh toán hoặc thu hồi sản phẩm.

Với thủ đoạn trên, nhiều người dân vừa mất số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, vừa không có thiết bị để sử dụng.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua hàng qua mạng xã hội; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ người bán và nguồn gốc đơn hàng; ưu tiên thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp chính hãng hoặc qua các kênh thanh toán chính thức. Đồng thời, cần cảnh giác với những mặt hàng điện máy được rao bán với giá rẻ bất thường trên không gian mạng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng﻿