Sau 20 năm, người dùng bỗng quay lưng với những chiếc điện thoại hiện đại nhất thị trường: Chuyện gì đây?

Gần hai thập kỷ sau khi điện thoại thông minh màn hình cảm ứng đẩy bàn phím vật lý vào thế suy tàn, một nhóm các công ty khởi nghiệp đang nỗ lực đưa chúng trở lại. Các công ty như Clicks Technology và Unihertz đang chế tạo các thiết bị và phụ kiện tập trung vào bàn phím cảm ứng, nhắm đến những người dùng muốn có một trải nghiệm khác biệt với điện thoại của họ.

Sự trở lại của các huyền thoại

Sự quan tâm mới này một phần xuất phát từ nỗi nhớ về những thiết bị như BlackBerry, với thiết kế bàn phím đặc trưng từng thống trị lĩnh vực giao tiếp kinh doanh trước khi màn hình cảm ứng trở thành tiêu chuẩn sau khi iPhone ra mắt năm 2007. Mặc dù BlackBerry đã ngừng sản xuất điện thoại vào năm 2016 và đóng cửa các dịch vụ phần mềm liên quan vào năm 2022, nhưng các cộng đồng dành riêng cho thiết bị này vẫn hoạt động tích cực trên mạng, theo CNBC.

Nhưng đối với nhiều người dùng trẻ tuổi, sức hấp dẫn không chỉ dừng lại ở sự hoài niệm. Một số người tiêu dùng chưa từng sử dụng điện thoại bàn phím cổ điển giờ đây lại bị thu hút bởi ý tưởng sử dụng điện thoại thông minh một cách có chủ đích hơn. Bàn phím vật lý tạo ra một lượng ma sát nhỏ, giúp giảm thiểu việc cuộn chuột liên tục và khiến người dùng ý thức hơn về cách họ sử dụng thiết bị của mình.

Nhà sáng tạo nội dung Chonnie Alfonso chia sẻ với CNBC rằng việc sử dụng thiết bị có bàn phím đã thay đổi cách cô tương tác với điện thoại, khiến việc lướt web thông thường trở nên kém thuận tiện hơn. Điện thoại có bàn phím hình vuông cũng ít được tối ưu hóa cho các ứng dụng mạng xã hội hiện đại, điều mà một số người dùng coi là lợi ích hơn là nhược điểm.

Clicks Technology cho biết gần một nửa số khách hàng của họ chưa từng sở hữu điện thoại có bàn phím trước đây. Công ty tiếp thị sản phẩm của mình dựa trên sự tập trung, nhắn tin và năng suất chứ không phải chỉ đơn thuần là hoài niệm. Các phụ kiện bàn phím của họ được thiết kế để khuyến khích người dùng hoàn thành nhiệm vụ mà không bị chuyển hướng sang các ứng dụng không liên quan hoặc "nhiệm vụ phụ".

Thu hút vì những tính năng… “lỗi thời”

Sự hồi sinh này cũng gắn liền với những tính năng mà nhiều điện thoại thông minh phổ thông đã loại bỏ theo thời gian. Một số thiết bị tập trung vào bàn phím vẫn hỗ trợ tai nghe có dây, mở rộng bộ nhớ thông qua thẻ nhớ và vỏ có thể thay đổi. Đối với một số người dùng, đặc biệt là những người đam mê âm thanh, kết nối có dây vẫn được ưa chuộng hơn do chi phí thấp hơn và ít lo ngại về thời lượng pin hơn.

Tính dễ tiếp cận cũng trở thành một phần của sức hấp dẫn. Một số người dùng có thị lực kém hoặc gặp khó khăn về khả năng vận động cho biết họ thấy bàn phím vật lý dễ sử dụng hơn so với gõ trên màn hình cảm ứng. Các nút bấm vật lý có thể mang lại độ chính xác và sự tự tin hơn cho những người gặp khó khăn với bàn phím ảo và hệ thống tự động sửa lỗi.

Thị trường ngách này ngày càng cạnh tranh gay gắt. Các công ty như Zinwa Technologies và iKKO hiện đang phát triển những chiếc điện thoại thông minh tích hợp bàn phím của riêng mình. Gần đây, Unihertz đã thu hút hơn 8.000 người ủng hộ cho chiếc điện thoại bàn phím Titan 2 thông qua một chiến dịch gọi vốn cộng đồng.

Đồng thời, các nhà sản xuất phải đối mặt với chi phí linh kiện tăng cao do sự bùng nổ phần cứng AI trên diện rộng, điều này đã gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng bộ nhớ và chất bán dẫn. Một số công ty đã tăng giá để đối phó.

Điện thoại có bàn phím vẫn chiếm một phần nhỏ trong thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, nhưng sự trở lại của chúng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các thiết bị mang lại cảm giác chuyên biệt hơn, trực quan hơn và ít được tối ưu hóa cho việc tương tác liên tục.

Trong thị trường điện thoại thông minh bị thống trị bởi những tấm kính gần như giống hệt nhau, việc bấm những nút vật lý bỗng nhiên tìm được chỗ đứng trở lại.