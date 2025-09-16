Công an cảnh báo khẩn tới người dân sau sự cố tại CIC: Tuyệt đối không trả lời cuộc gọi, tin nhắn mời xóa nợ xấu, yêu cầu khóa tài khoản, chuyển tiền,...

Ngày 12/9/2025 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng Việt Nam (CIC) về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại đơn vị và kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

Ngay sau đó, các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, BIDV,…đã đăng tải các thông báo, khẳng định dữ liệu tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, mã số bảo mật thẻ (CVC/CVV), lịch sử thanh toán của khách hàng không thuộc phạm vi quản lý của CIC, hệ thống bảo mật dữ liệu người dùng của ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi vụ việc lộ lọt trên.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Lạng Sơn, việc thông tin do CIC quản lý bị lộ lọt có thể bị các đối tượng tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng để thực hiện những thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn như:

- Giả danh nhân viên CIC hoặc các ngân hàng và cơ quan nhà nước gọi điện, nhắn tin, gửi email với nội dung như: yêu cầu cung cấp thông tin xác thực tài khoản để khắc phục sự cố, thông báo tài khoản bị rủi ro tín dụng, tài khoản có nợ xấu… để gây tâm lý hoang mang cho nạn nhân, từ đó dẫn dụ nhấn vào các đường link giả mạo hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin đăng nhập ứng dụng Internet Banking để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

- Lợi dụng thông tin các khách hàng đang phát sinh nợ tín dụng để gọi điện lừa đảo cho vay, đáo hạn, nâng hạn mức thẻ… nội dung lừa đảo thường quảng cáo “thủ tục đơn giản”, “giải ngân tiền nhanh”, “giảm, xóa nợ xấu” để dẫn dụ nạn nhân, sau đó yêu cầu chuyển các khoản tiền để chiếm đoạt.

- Lợi dụng thông tin các khách hàng để giả mạo người thân, bạn bè, đồng nghiệp gọi điện, nhắn tin nhờ chuyển khoản, mượn tiền; hoặc mạo danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để thông báo nạn nhân có liên quan đến tội phạm, yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng khác để phục vụ công tác xác minh, điều tra nguồn gốc tài sản, thu nhập…

Để phòng tránh nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng thông tin cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân cần lưu ý một số nội dung sau:

- Cảnh giác đối với các cuộc gọi qua điện thoại, mạng xã hội mang danh nghĩa nhân viên của CIC, Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc mạo danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu nhấn vào các đường link, cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp các thông tin về mật khẩu, mã OTP; sử dụng các trang mạng có chức năng kiểm tra đường link (Vd: chongluadao.vn, tinnhiemmang.vn, tracuutenmien.gov.vn) để kiểm tra, phòng chống giả mạo các trang web yêu cầu khai báo các thông tin liên quan đến ngân hàng, thông tin cá nhân.

- Không truy cập vào các tin nhắn quảng cáo “khôi phục tài khoản”, “xóa nợ CIC”, “vay nhanh lãi suất thấp”.

- Không thực hiện theo “hướng dẫn” hoặc “cảnh báo” do các đối tượng xấu đăng tải trên không gian mạng liên quan vụ việc, không thực hiện khóa tài khoản hoặc rút tiền từ các tài khoản ngân hàng để “tự bảo vệ tài sản khi thông tin bị lộ lọt".

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người thân trong gia đình, nhất là người lớn tuổi, người trong độ tuổi học sinh, sinh viên để nâng cao ý thức cảnh giác với các hình thức lừa đảo.

Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân hãy đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo và phối hợp xác minh, làm rõ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn