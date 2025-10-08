Công an cảnh báo khẩn phụ huynh toàn quốc về vấn đề đăng ký thường trú

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 100 triệu đồng bằng chiêu đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh

Công an xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo có tổ chức, nhằm chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của một hộ dân bằng thủ đoạn giả mạo cán bộ công an và yêu cầu đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng anh T.V.T. và chị N.T.L., trú tại thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0963.623.070. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo gia đình cần khẩn trương hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh do đang triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”.

Nhận được phản ánh từ người dân, Công an xã Thượng Đức đã kịp thời xác minh và mời vợ chồng anh T và chị L lên trụ sở làm việc, giải thích rõ thủ tục cư trú cho công dân mới sinh, đồng thời ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Để chiếm đoạt tài sản, nhóm lừa đảo yêu cầu anh chị tải ứng dụng giả mạo có tên “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” và nộp phí nhập khẩu hộ khẩu qua ứng dụng này. Để tạo lòng tin, chúng chỉ đạo chị L chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản giả danh “Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh” rồi nhanh chóng hoàn lại số tiền.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu anh T chuyển toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng trong tài khoản sang tài khoản của vợ để “hoàn tất thủ tục”.

Nhận được phản ánh của người dân, Công an xã Thượng Đức đã nhanh chóng xác minh vụ việc, mời vợ chồng anh T và chị L lên trụ sở để làm việc, giải thích rõ quy trình đăng ký thường trú cho công dân mới sinh. Nhờ sự can thiệp kịp thời, hành vi lừa đảo đã bị chặn đứng, giúp gia đình nạn nhân tránh được thiệt hại lớn về tài sản.

Cảnh báo: Không chuyển tiền, không cài ứng dụng lạ khi đăng ký thường trú cho trẻ

Từ vụ việc trên, lực lượng công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, đặc biệt khi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền để “xử lý hồ sơ”.

Một số dấu hiệu người dân cần lưu ý:

Ứng dụng có giao diện tương tự VNeID thật nhưng không được tải từ các nguồn chính thống (CH Play hoặc App Store).

Các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tuỳ thân, ảnh CCCD, giấy khai sinh… qua ứng dụng hoặc đường link lạ.

Sau khi “đăng ký”, người dân có thể bị chiếm đoạt dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu chuyển tiền để xử lý hồ sơ.

Cơ quan Công an khẳng định:

Việc đăng ký thường trú cho trẻ em hiện nay được thực hiện trực tiếp tại Công an xã, phường hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ứng dụng VNeID chính chủ do Bộ Công an phát hành, chỉ có thể tải qua: CH Play (đối với Android); App Store (đối với iOS).

Không có bất kỳ bên thứ ba hay cá nhân nào được uỷ quyền thu phí hay hỗ trợ riêng ngoài hệ thống chính thức.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ đường link lạ.

Không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân qua mạng xã hội hay ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Nếu phát hiện hành vi nghi vấn, liên hệ ngay với cơ quan Công an tại địa phương nơi cư trú để được hỗ trợ kịp thời.