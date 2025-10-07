HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cảnh báo nóng về trang Fanpage tự xưng là cơ quan của Bộ Công an

Chi Chi |

Công an phát cảnh báo về Fanpage tự xưng là cơ quan của Bộ Công an, người dân cần cảnh giác.

Công an tỉnh Quảng Trị mới đây cho biết, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện trang Fanpage có tên “Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA”, sử dụng video, hình ảnh, câu trả lời phỏng vấn của Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, được cắt ghép từ phóng sự của kênh ANTV về chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao trước đó của Công an tỉnh Quảng Trị.

Cảnh báo nóng về trang Fanpage tự xưng là cơ quan của Bộ Công an- Ảnh 1.

Lợi dụng câu trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị phát sóng trên truyền hình ANTV, các đối tượng đã cắt ghép, sử dụng nội dung, hình ảnh đăng trên fanpage giả mạo nhằm mục đích lừa đảo. Ảnh: CQCA

Tuy nhiên, thực tế đây là hành vi giả mạo, cắt ghép, dàn dựng nhằm tạo lòng tin để lừa đảo người dân. Trang fanpage này tự xưng là “cơ quan chuyên trách của Bộ Công an”, tuyên bố có thể giúp người dân lấy lại tiền bị lừa đảo hoàn toàn miễn phí, đây là chiêu trò lừa đảo mới, lợi dụng niềm tin vào lực lượng Công an và các kênh truyền thông chính thống.

Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định, Bộ Công an không có bất kỳ đơn vị nào mang tên “Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA”. Đặc biệt là, mọi hoạt động điều tra, xử lý, thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm đều tuân thủ quy định pháp luật, không thông qua mạng xã hội và không thu phí, không làm trung gian trực tuyến.

Cảnh báo nóng về trang Fanpage tự xưng là cơ quan của Bộ Công an- Ảnh 2.

Trang fanpage giả mạo, lợi dụng niềm tin vào lực lượng Công an và các kênh truyền thông chính thống để lừa đảo. Ảnh: CQCA

Do vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, cần thực hiện các nội dung sau: Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ trang, nhóm hay cá nhân nào tự xưng là cơ quan chức năng trên mạng; kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống của Bộ Công an, Công an địa phương hoặc báo chí uy tín; khi phát hiện trang mạng giả mạo, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

