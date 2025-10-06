Lúc 16h30 ngày 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ) để bắt nghi phạm trong vụ việc là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi).

Khi bị bắt, Tùng đã thừa nhận hành vi dùng súng sát hại 3 người tại vựa thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau là để "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi", song hiện trường lại tố cáo hắn muốn cướp tài sản. Bởi kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy đồ vật trong nhà xáo trộn, két sắt bị đập phá...

Ban đầu, khi công an mời làm việc, Tùng quanh co chối tội, chỉ thừa nhận có thuê xe ôm vào khu vực gần cơ sở thu mua nông sản của gia đình nạn nhân chứ không làm gì khác. Tuy nhiên, trước các chứng cứ cảnh sát thu thập được, Tùng đã thừa nhận hành vi bắn chết 3 nạn nhân. Và hắn đã dày công lên kế hoạch vụ án giết người cướp của này suốt nhiều ngày.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại họp báo chiều tối 6/10 rằng, Tùng không hành động bộc phát mà lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Hắn dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về gia đình nạn nhân, nắm rõ địa hình khu vực, thói quen sinh hoạt của các thành viên. Trước khi tiếp cận hiện trường, Tùng còn dùng súng bắn hỏng hệ thống camera an ninh của gia đình để tránh bị ghi lại hình ảnh.

Sau đó, hắn nấp trên một ngọn đồi phía trước nhà, âm thầm theo dõi và chờ thời điểm thuận lợi mới ra tay. Sáng 2/10, khi đang ở Lâm Đồng, Tùng đã chuẩn bị đầy đủ hung khí và công cụ như súng báng dài, dao, máy cắt sắt, tóc giả, găng tay cùng nhiều vật dụng hỗ trợ khác. Hắn bắt xe khách về TP HCM, rồi tiếp tục di chuyển qua nhiều chặng để tới xã Đắk Nhau (Đồng Nai) thực hiện tội ác.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng. Ảnh: PLO

Sau khi sát hại 3 nạn nhân, Tùng còn phá két sắt trong nhà lấy khoảng 50 triệu đồng rồi bỏ trốn vào khu vực rừng cao su cách hiện trường khoảng 7 km. Đến sáng 3/10, hắn đón xe ôm về phường Phước Bình lẩn trốn cho đến khi bị công an bắt giữ.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy đối tượng đã chuẩn bị chu đáo, có chủ đích và hành vi vô cùng man rợ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Tùng đã bị Công an Đồng Nai khởi tố về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan chức năng đang điều tra sâu hơn về các vấn đề khác như đồng phạm, nơi mua vũ khí của quân dụng của Tùng..

Theo thông tin đầu, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 3/10, người dân phát hiện ba người chết bất thường tại Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai, nên lập tức trình báo công an. Nhận tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, phát hiện các nạn nhân gồm:

Ông Đỗ Duy T. (SN 1978) – chủ cơ sở thu mua nông sản,

Bà Chu Hồng H. (SN 1977) – vợ ông T.,

Cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014) – cháu ngoại ông T.

Tất cả đều tử vong tại chỗ, trên người có nhiều thương tích. Qua kiểm tra ban đầu, nhiều tài sản và vật dụng bị xáo trộn, có dấu hiệu giết người cướp của. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân đều bị bắn vào đầu, cho thấy hành vi phạm tội rất man rợ và có chủ đích.