Nhiều người "cháy" túi vì đấu giá "đá quý" trên Facebook

Sau ít ngày tham gia đấu giá “đá quý” trên nền tảng Facebook, ông P.M.H (Long An) đã bị các đối tượng dàn dựng với những chiêu thức tinh vi, vét sạch gần 20 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Chỉ vào màn hình điện thoại, ông H. cho biết, cứ mỗi sáng, ông lại mở điện thoại để lướt mạng xã hội hoặc xem tin tức, trong đó nền tảng Facebook là thường xuyên. Quá trình sử dụng Facebook, ông H. thấy trang cá nhân có tên “Đá quý Trà My” thường phát trực tiếp (livestream) về các cuộc đấu giá đá có nhiều người theo dõi. Cứ mỗi viên đá đối tượng đưa ra đấu giá, sau khi có nhiều người cùng góp tiền mua, giá được chốt, đối tượng sẽ dùng búa đập lớp vỏ ngoài để tìm “đá quý”.

Sau khi "lùa" được những người như ông H., các đối tượng đã dừng việc livestream đấu giá "đá quý".

Đang trong lúc cần tiền trả nợ ngân hàng lên đến cả trăm triệu đồng, sau thời gian tìm hiểu, ông H. thấy nhiều người tham gia hùn tiền đấu giá và trúng lớn. Tưởng thật, ông H. đã không ngần ngại tham gia đấu giá các viên đá. Và chỉ trong chưa đầy 3 giờ, gần 20 triệu đồng trong tài khoản của ông H. đã trở về con số 0 tròn trĩnh. Giấc mơ trúng đá quý cùng với việc kiếm tiền nhanh chóng để trả nợ ngân hàng của ông H. đã tan thành mây khói.

Sau một thời gian trang Facebook cá nhân trên “lùa” được những người như ông H., đến đầu tháng 1/2025, các đối tượng đã gỡ loạt clip từng livestream trước đó và không còn tổ chức các hoạt động đấu giá “đá quý”.

Đối tượng lừa đảo đầu tư số tiền lớn làm mồi nhử, dụ dỗ nạn nhân chi ra số tiền... lớn hơn

Thêm một nạn nhân sập bẫy chiêu trò lừa đảo với thủ đoạn mới và tinh vi hơn. Sau hai tuần bị lừa đảo, tinh thần của anh C. luôn trong trạng thái hoảng loạn, sức khỏe giảm sút rõ rệt vì đã bị các đối tượng lừa mất 310 triệu đồng chỉ trong 2 ngày cuối tuần.

Theo trình bày của anh C, vào tối thứ Sáu trung tuần tháng 12/2024, khi anh đang ở phòng trọ thì nhận được điện thoại của một người lạ. Người này hướng dẫn anh C. tham gia cài đặt ứng dụng Tikpro, thực hiện tạo tài khoản và khai báo tài khoản ngân hàng. Sau khi làm một số nhiệm vụ trên cộng đồng Tikpro, như: Nhấn like, chia sẻ video,… chỉ trong một đêm, anh C. đã được trả thù lao lên đến 15 triệu đồng.

Sau một đêm làm việc với số tiền tương đối lớn được trả thẳng vào tài khoản cá nhân, anh C. đi ngủ. Đang chìm trong giấc ngủ bù, chuông điện thoại reo vang, anh C. bật dậy thì được các đối tượng hướng dẫn làm thêm một số nhiệm vụ mới trên nền tảng Tikpro.

Các đối tượng thông báo cho anh C. biết, muốn được tiền công cao gấp nhiều lần thì chỉ cần nạp thêm tiền vào ứng dụng này. Sau 3 lần nạp tiền với tổng số tiền lên đến 150 triệu đồng, anh C. nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền gấp bội chỉ trong một thời gian ngắn. Sau đó, anh C. không thể thực hiện lệnh rút tiền. "Anh đã thao tác sai lệnh rút tiền, ảnh hưởng đến cộng đồng. Do đó, để lấy lại tiền đã nạp, anh phải chuyển thêm tiền nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng vĩnh viễn", các đối tượng nhắn tin cho anh C. biết trên ứng dụng Tikpro.

Vì muốn kiếm tiền nhanh chóng, anh C. đã bị số đối tượng lừa mất hàng trăm triệu đồng.

Sau khi vay mượn người thân, bạn bè được 160 triệu đồng, anh C. đã không ngần ngại nạp vào tài khoản cá nhân trên ứng dụng Tikpro. Chưa đầy 60 giây sau, anh C. đã không thể truy cập vào nền tảng ứng dụng Tikpro.

"Nhân viên ngân hàng" gửi đường dẫn lạ để "khôi phục tài khoản"

Thời gian gần đây, xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản mới đã gây rất nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân, như: đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để tìm cách lấy được số tài khoản ngân hàng của nạn nhân, sau khi đã biết được số tài khoản ngân hàng của nạn nhân, tiếp đó các đối tượng cố tình đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân cho đến khi tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, tiếp theo các đối tượng gọi điện thoại cho nạn nhân giả làm nhân viên ngân hàng báo tài khoản của nạn nhân bị khóa do vi phạm cộng đồng, xong các đối tượng gửi link cho nạn nhân yêu cầu làm theo để mở tài khoản ngân hàng của mình để sử dụng.

Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn của các đối tượng, lúc này các đối tượng sẽ thu thập thông tin về tên, mật khẩu, mã OTP của tài khoản ngân hàng, sau đó các đối tượng thực hiện hành vi chuyển tất cả tiền trong tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác nhau của đối tượng để chiếm đoạt.

Các chiêu thức lừa đảo đã lên một tầm cao mới

Công an nhận định, tội phạm trên không gian mạng thường lợi dụng triệt để tâm lý hám lợi của người dân để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Không dừng lại ở những cá nhân riêng lẻ, tội phạm mạng còn có cả kịch bản được dàn dựng, chuẩn bị sẵn và có thể sử dụng để ứng phó theo diễn biến tâm lý của "con mồi". Do đó, để không bị lừa đảo, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mỗi người dân trước hết cần tự trang bị cho mình kiến thức nhất định, trong mọi hoàn cảnh không tin vào những lời dụ dỗ kiếm tiền nhanh chóng của các đối tượng bởi việc kiếm tiền nhanh chóng trên không gian mạng thường là lừa đảo.

Khi phát hiện sự việc có phương thức, thủ đoạn như trên, đề nghị người dân cung cấp thông tin ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an các tỉnh để được xử lý kịp thời.