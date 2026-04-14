Công an Cần Thơ thông tin vụ dàn cảnh cướp giật tại Khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp

Nhật Huy |

Liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (TP. Cần Thơ), tới nay công an đã khởi tố 27 đối tượng, đang truy tìm 7 nghi phạm còn lại và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 14/4, tại họp báo quý 1/2026, Thượng tá Âu Sơn Vũ - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Cần Thơ đã cung cấp thông tin liên quan vụ cướp giật tài sản xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh).

Tới nay, Công an Cần Thơ đã khởi tố 27/34 đối tượng liên quan về hành vi “cướp giật tài sản”, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, trong đó có bắt tạm giam. Hiện còn 7 đối tượng đang bị truy tìm, có hộ khẩu tại Đồng Tháp, An Giang và TP. Cần Thơ.

Công an Cần Thơ khởi tố 27 đối tượng trong vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 1.

Thượng tá Âu Sơn Vũ - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Cần Thơ thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Nhật Huy.

Theo Thượng tá Âu Sơn Vũ, nhóm này hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể. Các đối tượng thường theo dõi thông tin lễ hội, sự kiện đông người qua báo chí, sau đó tìm đến để thực hiện hành vi cướp giật.

“Lực lượng công an đang tiếp tục thông báo truy tìm các đối tượng liên quan, và mở rộng điều tra vụ án”, Thượng tá Vũ nói.

Công an TP. Cần Thơ cũng khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia lễ hội, khu vui chơi đông người; hạn chế mang theo, đeo các tài sản có giá trị để tránh trở thành mục tiêu của tội phạm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp - do Công ty Tân Huê Viên quản lý.

Theo hình ảnh ghi nhận, nhóm đối tượng áp sát, tạo tình huống chen lấn giữa đám đông. Lợi dụng lúc nạn nhân mất phương hướng, hai phụ nữ tiếp cận từ phía sau, một người che tầm nhìn, người còn lại nhanh tay giật dây chuyền chỉ trong chưa đầy 2 giây.

Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng tản ra, trà trộn vào dòng người.

Công an Cần Thơ khởi tố 27 đối tượng trong vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 2.

Huỳnh Thị Bích Thủy.

Qua điều tra, công an xác định Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ An Giang) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Các nghi phạm còn lại được phân công vai trò như tạo va chạm, bao vây nạn nhân, cảnh giới và điều khiển phương tiện tẩu thoát.

"Phù phép" mẫu CT10 giúp trốn cai nghiện: 17 bị cáo lãnh án
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

