Ngày 14-4, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong đường dây lập khống hồ sơ cư trú để giúp các đối tượng nghiện ma túy trốn tránh việc đi cai nghiện bắt buộc.



Thủ đoạn "phù phép" hồ sơ cư trú

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xác nhận khống thông tin cư trú. Cụ thể, bị cáo Phạm Trần Ngọc Thanh (cựu cán bộ Công an phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM cũ) đã chủ động liên hệ với Nguyễn Võ Anh Vũ (cựu Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và các đồng phạm khác để làm giả hồ sơ cư trú (mẫu CT10).

Các bị cáo đã ghi nhận khống việc người nghiện đang cư trú tại địa phương khác hoặc có người thân bảo lãnh để từ đó các cơ quan chức năng ban hành quyết định hủy bỏ việc quản lý người nghiện, giúp họ không phải đi cai nghiện bắt buộc.

Trong một số trường hợp, số tiền "chạy" hồ sơ lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Mức án nghiêm khắc cho các bị cáo

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

HĐXX tuyên phạt nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ": Phạm Trần Ngọc Thanh 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Võ Anh Vũ 6 năm tù; Nguyễn Bá Nhất (cựu Phó Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù; Ngô Ngọc Khương (cựu cán bộ Công an xã Hòa Phước, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) 5 năm tù; Huỳnh Đức Phương 3 năm tù; Võ Thanh Mến 3 năm tù; Lê Hoàng Dan (cựu Trưởng Công an xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ) 3 năm tù.

Các bị cáo tại toà

Nhóm tội "Nhận hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Nguyễn Khánh Duy (cựu Phó Trưởng Công an phường 15, quận 10, TPHCM cũ) 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Duy đã nhận tiền để hợp thức hóa hồ sơ cho người nghiện không phải đi cai nghiện.

Bị cáo Đỗ Minh Tài (SN 1982; quê Vĩnh Long) 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng được hưởng án treo. Tài bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về khả năng "chạy án" để chiếm đoạt tiền của người thân người nghiện.

Đối với nhóm tội "Đưa hối lộ", HĐXX tuyên phạt bị cáo Tiết Thanh Hùng (SN 1972; quê An Giang) 4 năm tù; Nguyễn Thanh Vân (SN 1969; quê TPHCM) 4 năm tù.

Đối với nhóm tội "Môi giới hối lộ", HĐXX tuyên phạt Phan Thành Á (cựu Phó Trưởng Công an phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM cũ) 3 năm tù; Dương Lý Trung (SN 1984; quê Đồng Tháp) 2 năm 6 tháng tù; Đặng Minh Tự (SN 1983; quê Đắk Lắk) 2 năm 9 tháng tù; Chu Minh Hiếu (cựu cán bộ Đội 2, Phòng PC02 Công an TPHCM) 2 năm 9 tháng tù; Hồ Nguyễn Vinh (cựu cán bộ Công an phường 12, quận 10, TPHCM cũ) 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Lê Hoài Bảo (cựu cán bộ Công an phường 2, quận 10, TPHCM cũ) 2 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX tuyên buộc tất cả các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội để sung công quỹ Nhà nước.