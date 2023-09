Công an bóc trần thủ đoạn dùng "bút thoát hiểm" trộm tài sản hàng loạt ô tô

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa bắt 4 đối tượng chuyên đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Trước đó, vào cuối tháng 6, đầu tháng 7/2023, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản để bên trong các xe ô tô gây bức xúc.

Công an các phường, xã đã tiến hành rà soát, truy tìm đối tượng bên cạnh tổ chức tuần tra ban đêm cả bằng phương thức công khai và mật phục, tập trung vào khoảng thời gian từ 20h30 đến 4h00 sáng.

Sau một thời gian khẩn trương xác minh, truy xét, Công an thành phố Vĩnh Yên đã điều tra làm rõ 4 đối tượng thực hiện các vụ trộm nêu trên là Phùng Ngọc Tôn (sinh năm 1986, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc); Hoàng Tiến Trường (sinh năm 1991, ở thành phố Vĩnh Yên); Nguyễn Kim Đông (sinh năm 1998, ở huyện Thanh Oai, TP Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2002, ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Qua khai thác, điều tra xác định mục tiêu của đối tượng phạm tội là xe ô tô của người dân đỗ qua đêm ở ngoài đường khu vực vắng người qua lại, khuất tầm nhìn, không có người trông coi. Các đối tượng dùng đèn pin soi bên trong xe, khi phát hiện có tài sản giá trị thì sẽ phá cửa kính để trộm cắp.

Thủ đoạn của Phùng Ngọc Tôn và đồng bọn là sử dụng “bút thoát hiểm” làm dụng cụ chuyên dùng phá kính xe ô tô để thoát hiểm làm công cụ đập, phá cửa kính, trộm cắp tài sản trong xe ô tô. Nhóm đối tượng đã gây ra 06 vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản trong xe trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

4 đối tượng trộm cắp bị bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an)

Các đối tượng khai quen biết nhau qua mạng xã hội và hẹn nhau cùng đi gây án. Trong quá trình tiếp xúc với nhau, các đối tượng sử dụng tên, địa chỉ giả để đề phòng trường hợp có đối tượng bị bắt giữ thì cơ quan Công an sẽ không truy xét được đồng bọn. Sau khi gây án, chia chác tài sản trộm cắp được, các đối tượng lẩn trốn đơn lẻ, tắt hết thiết bị liên lạc, chỉ liên lạc lại với nhau qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật, qua mạng xã hội để hẹn cùng nhau tiếp tục đi gây án theo cặp 1:1. Địa bàn gây án cũng được các đối tượng thường xuyên thay đổi, không theo quy luật nào.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Phùng Ngọc Tôn cùng đồng bọn đã thực hiện 11 vụ trộm cắp khác ngoài địa bàn thành phố Vĩnh Yên; 01 vụ cắt khóa cửa hàng điện thoại nhưng không thành tại địa bàn phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Đến ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 03 đối tượng Phùng Ngọc Tôn, Nguyễn Kim Đông, Hoàng Anh Tuấn về tội trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản. Hiện nay, Công an TP Vĩnh Yên đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và điều tra mở rộng các vụ án.

Qua sự việc, Công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo quản tài sản. Khi đỗ xe ô tô ở những nơi không có người trông coi thì không để đồ đạc, túi xách có giá trị trên xe để các đối tượng trộm cắp không có cơ hội phạm tội. Nếu phát hiện trường hợp nghi vấn hoặc xảy ra mất trộm cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời giải quyết.