Thủ đoạn dùng 'bút thoát hiểm' phá kính ô tô để trộm đồ của 2 thanh niên

Ngày 8/8, Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 02 đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản", gồm: Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 2002, trú tại huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Kim Đông (sinh năm 1998, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Trước đó, công an nhận tin báo về việc bị đối tượng đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản để trên xe, Công an TP Thái Bình đã vào cuộc đấu tranh, làm rõ đối tượng. Sau 15 ngày điều tra, truy vết, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt giữ Tuấn và Đông khi đang gây án.

Tại Cơ quan điều tra, Tuấn và Đông khai nhận, do không có việc làm ổn định, lười lao động, hai đối tượng quen biết nhau trên mạng xã hội facebook rồi bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Bọn chúng đã lợi dụng thời gian ban đêm, các đối tượng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, sử dụng xe mô tô che biển đi đến các tỉnh, thành tìm kiếm xe ô tô của người dân để trước cửa nhà không ai trông coi để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Kim Đông (Ảnh: Bộ Công an)

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng "Bút thoát hiểm" đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản bên trong. Tài sản sau khi trộm cắp được nếu là tiền thì hai đối tượng chia nhau, nếu là tài sản thì đem bán.

Qua điều tra xác định từ tháng 7/2023 đến nay, hai đối tượng đã gây ra 06 vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc và Hải Dương.

Điển hình là vụ xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua, Tuấn và Đông điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter đến khu vực tổ 19, phường Trần Lãm, TP Thái Bình thấy trước cửa nhà có để xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry.

Sau khi quan sát thấy bên trong xe có 01 cặp da để trên ghế phụ, đối tượng đã dùng "bút thoát hiểm" phá kính rồi lấy chiếc cặp da có chứa 1 laptop và 50 triệu đồng, một số giấy tờ tùy thân khác.

Tang vật vụ án (Ảnh: Bộ Công an)

Công an đã thu giữ 01 xe mô tô, 04 điện thoại di động các loại cùng các phương tiện gây án khác của đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra cảnh báo người dân nên gửi xe ô tô ở những bãi đậu xe có người trông coi. Trong trường hợp phải đậu xe ngoài đường thì không đậu xe ở trong góc tối, những nơi vắng vẻ hoặc khuất tầm nhìn, không nên đậu xe quá lâu ở chỗ vắng người qua lại. Bên cạnh đó, người dân cần kiểm tra kỹ chìa khóa, hệ thống cửa trước khi rời khỏi xe; không để các tài sản có giá trị trong xe ô tô.