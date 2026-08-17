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Công an bắt giữ Võ Thanh Toàn SN 2003 lúc 4 giờ sáng

Trang Anh
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Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lúc 4h40, Tổ công tác Công an xã Trà My phát hiện có một đối tượng nghi vấn đang đứng trên cầu Ông Tích.

Công an TP Đà Nẵng ngày 16/8/2026 cho biết, thực hiện đợt “Cao điểm 45 ngày đêm” rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn, Công an xã Trà My đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm.

Theo đó, vào lúc 04h40, ngày 11/8/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Trà My phát hiện có một đối tượng nghi vấn đang đứng trên cầu Ông Tích thuộc thôn Đồng Trường, xã Trà My nên đã tiến hành thử nước tiểu phát hiện sử dụng ma túy đối với đối tượng này. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, xác định đối tượng tên Võ Thanh Toàn (sinh năm 2003, trú thôn Phú Tài, xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả trên que thử cho thấy Toàn dương tính với ma túy đá (Methamphetamine). Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trên người của Toàn và phát hiện trong túi quần bên trái Toàn đang mặc có một đoạn ống hút màu trắng và một bật lửa, tiếp tục kiểm tra phương tiện di chuyển của Toàn, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe mô tô Toàn đang đi có 01 (một) nắp chai màu đỏ bị đục hai lỗ, trong đó một lỗ được cắm một ống thuỷ tinh, lổ còn lại để trống.

2 đối tượng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

 Qua xác minh sơ bộ, Võ Thanh Toàn khai nhận đã sử dụng ma túy đá cùng với một người bạn tên Đạt (không rõ họ, năm sinh, trú tại xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) vào tối ngày 08/8/2026 tại một rẫy keo thuộc thôn Phú Tài, xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Nắp nhựa có gắn ống thủy tinh nói trên là một bộ phận của bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá của Đạt đưa cho Toàn cất giữ.

Từ lời khai của Võ Thanh Toàn, Lãnh đạo Công an xã Trà My đã phân công Tổ công tác phối hợp với cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra Tôi phạm về Ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đến Công an xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ vụ việc. Qua xác minh, Tổ công tác xác định đối tượng nghi vấn tên là Võ Văn Đạt (SN: 2001, trú tại thôn Bình Thanh, xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) hiện đang làm công nhân của một công ty trên địa bàn xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Qua làm việc, Võ Văn Đạt khai nhận đã “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” cùng với Toàn vào ngày 08/8/2026 tại một rẫy keo thuộc xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả thử nước tiểu của Võ Văn Đạt là dương tính với Methamphetamin (ma túy đá).

Hiện Công an xã Trà My đang củng cố hồ sơ để chuyển vụ việc trên cho Công an xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi giải quyết theo đúng thẩm quyền.

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