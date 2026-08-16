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Bắt giữ Nguyễn Thành Nam SN 1995

Trang Anh
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Nguyễn Thành Nam lên mạng xã hội làm quen và giả vờ hẹn nạn nhân gặp mặt để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 15/8/2026 cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1993, ngụ xã An Thạnh Thủy, Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, chị Đ.T.M.C., ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp quen với Nguyễn Thành Nam và hẹn gặp nhau để tâm sự.

Khi gặp nhau, Nam chở chị C. ra khu vực bờ kè quảng trường Hùng Vương. Đến đoạn đường vắng, Nam quật ngã chị C. và đe dọa sẽ giết chết nếu chị C. kêu cứu. Khi Chị C. không còn khả năng chống cự thì Nam lục soát lấy 1 điện thoại di động và khoảng 800 ngàn đồng. Sau khi lấy được tài sản người này lên xe bỏ đi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp - Ảnh: Công an Đồng Tháp

 Đến ngày 14/8, chị C. tìm được Facebook của Nam nên hẹn gặp, đồng thời trình báo cơ quan Công an bắt giữ.

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Thành Nam đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của chị C. Lực lượng Công an thu giữ tang vật là chiếc điện thoại của bị hại. Đồng thời, qua test nhanh, Nam dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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