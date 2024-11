Công an bắt giữ Trần Huy Ngọc sau nhiều ngày theo dõi di biến động

Công an tỉnh Nghệ An ngày 19/11 cho biết, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Huy Ngọc (sinh năm 1983), trú tại xóm Vinh Tiên, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2.000 viên hồng phiến.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện đối tượng Trần Huy Ngọc có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy. Cụ thể, đối tượng này có mối liên hệ với các đối tượng có liên quan đến ma túy trong và ngoài địa bàn, thường xuyên di chuyển lên tuyến biên giới giáp với Lào và ra các tỉnh phía Bắc.

Để đối phó với lực lượng chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, phương tiện di chuyển và địa điểm cất giấu ma túy. Trước tình hình trên, Công an huyện Diễn Châu đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh với quyết tâm sớm bắt giữ đối tượng phạm tội.

Đối tượng Trần Huy Ngọc (ngoài cùng bên trái) và tang vật tại Cơ quan Công an - Ảnh: CA Nghệ An

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã huy động lực lượng, phương tiện kiên trì bám sát mọi di biến động của đối tượng, thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, ngày 14/11, đối tượng Trần Huy Ngọc sẽ đưa số lượng lớn hồng phiến đi tiêu thụ.

Vào hồi 14 giờ ngày 14/11, tại xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang đối tượng Trần Huy Ngọc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.000 viên hồng phiến. Quá trình bắt giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chuyên án và nhân dân.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Huy Ngọc và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.