Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Đình Toản (SN 1969, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm) về tội danh “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 1, điều 353 BLHS.

Báo CAND cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Trần Đình Toản bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, kết luận thanh tra ngày 13/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đối với ông Trần Đình Toản nêu rõ ông Toản bị tố cáo 8 nội dung thì cả 8 đều là tố cáo đúng.

Cụ thể, trên báo SGGP cho hay, năm học 2023 - 2024, ông Trần Đình Toản đã chỉ đạo thu các khoản: Quỹ khuyến học, quỹ phong trào, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh với mức 150.000 đồng/học sinh.

Đặc biệt, ông Toản còn yêu cầu thu tiền vệ sinh, nước uống của học sinh cao gấp 4 lần so với năm học 2022 - 2023.Trong khi đó, học sinh của nhà trường vẫn phải đi lao động.

Trong 2 năm học 2022 - 2023 và 2023 - 2024, ông Toản còn triển khai nguồn thu quỹ ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 nhưng không thông qua bộ phận kế toán nhà trường, để ngoài sổ sách kế toán bằng hình thức thực hiện thu, chi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm nên các chứng từ chi tiền, không đảm bảo, không chặt chẽ, không đúng quy định...

Trường THPT Tháp Chàm, nơi xảy ra vụ án tham ô tài sản- Ảnh: SGGP

Quá trình thanh tra, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận kết luận hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm đã vi phạm các quy định của pháp luật về tài chính và quản lý chuyên môn, có những sai phạm về tài chính đã có dấu hiệu hành vi "trục lợi".

Tổng số tiền Sở GD-ĐT tỉnh đề nghị phải thực hiện thu hồi (trong và ngoài ngân sách) để xử lý và khắc phục hậu quả là gần 808 triệu đồng.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận yêu cầu ông Trần Đình Toản phải có trách nhiệm thu hồi, hoàn trả phụ huynh và học sinh 648,7 triệu đồng về 8 khoản thu trái quy định.

Trong đó, thu hồi trả lại cho người nộp tổng số tiền gần 110 triệu đồng tiền ôn thi tốt nghiệp; hoàn trả khoản kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023 - 2024 hơn 80 triệu đồng; hoàn trả khoản thu kinh phí nước uống cho cha mẹ học sinh hơn 120 triệu đồng.

Riêng cá nhân ông Toản phải nộp lại gần 38 triệu đồng vì từ ngày 1-3-2023 đến 1-3-2024, ông không trực tiếp giảng dạy nhưng vẫn hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp.