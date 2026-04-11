Ngày 11-4, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Công an phường Phú Lợi đã bắt giữ đối tượng Tăng Hoàng Bi (SN 1993) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng Tăng Hoàng Bi (biệt danh "Chích choè") bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 20-7-2025. Đến ngày 15-3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Bi.

Đến ngày 7-4, Công an phường Phú Lợi phát hiện Bi đang có mặt tại một quán cà phê nên tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, áp sát và khống chế Bi.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành các thủ tục lấy lời khai ban đầu và hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ xử lý theo thẩm quyền.