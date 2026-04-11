35 bị cáo đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm cho các trường mầm non

Như Quỳnh |

34 bị cáo là lãnh đạo huyện, phòng GD-ĐT, hiệu trưởng đã nhận tiền "lót tay" để ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm với giá cao hơn thị trường.

Chiều 10-4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phiên xét xử và tuyên án vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại một số cơ quan quản lý giáo dục và các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, trong giai đoạn từ năm 2013-2024, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc chỉ đạo chuyên môn và ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các trường mầm non, 34 bị cáo là Phó Chủ tịch UBND huyện trước đây, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường mầm non tại Bắc Ninh và Hà Nội đã thỏa thuận, nhiều lần nhận tiền của Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Bảo An Huy, nhằm tạo điều kiện để công ty này ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm với giá cao hơn thị trường. Tổng số tiền các bị cáo nhận của Huy được xác định hơn 13,2 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Theo TTXVN

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành giáo dục và niềm tin của phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Trong vụ án, mỗi bị cáo có vai trò độc lập, không có sự cấu kết chặt chẽ.

Quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định của pháp luật.

Tòa án tuyên bị cáo Nguyễn Văn Huy phạm tội "Đưa hối lộ", 34 bị cáo khác phạm tội "Nhận hối lộ".

Cj thể, bị cáo Nguyễn Văn Huy bị tuyên phạt 8 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng sung ngân sách nhà nước. Các bị cáo Nguyễn Tiến Đức bị phạt 7 năm 6 tháng tù; Hoàng Việt Cường 7 năm tù, cùng bị phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Nhự bị phạt 5 năm tù; Vũ Thị Bắc và Nguyễn Thị Phú cùng 42 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Hà 36 tháng tù.

Các bị cáo Phạm Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Minh Lý, Vũ Thị Thanh, Ngô Thị Tiếp, Đỗ Thị Điệp, Nguyễn Thị Điểm, Nguyễn Thị Vùng, Hoàng Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Nhung , Lê Thị Hồng Điệp, Lê Thị Thúy Hồng, Phạm Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Vui, Lưu Văn Mùi, Nguyễn Thị Hà, Ngô Thị Hương, Nguyễn Thị Phấn, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Hồng, Ngô Thị Bích Thủy, Trần Thị Nga, Phạm Thị Vân Anh, Bạch Thị Hiếu, Nguyễn Thị Thu, Bùi Thị Sinh, Nguyễn Thị Xoan, Nguyễn Thị Bích Hảo, Nguyễn Thị Chuyên bị tuyên từ 24 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
01:03
01:15
00:54
00:44
01:19
00:48
00:57
