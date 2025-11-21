HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an bác tin đồn người lặn bắt tôm hùm tử vong do axit sunfuric trôi ra biển

Cao Nguyên |

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người lặn bắt tôm hùm tử vong do axit sunfuric trôi ra biển là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ngày 21-11, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết các thông tin về việc những bình axit sunfuric trôi dạt ra môi trường bị vỡ, khiến người dân lặn bắt tôm hùm trên biển ngộp thở, tử vong là không đúng sự thật.

Công an bác tin đồn người lặn bắt tôm hùm tử vong do axit sunfuric trôi ra biển- Ảnh 1.

Cơ quan công an sẽ xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Công an phường đã trực tiếp liên hệ với người dân trên địa bàn để xác minh và bước đầu khẳng định đây chỉ là tin đồn, không chính xác. Đồng thời, không có căn cứ cho thấy các bình axit sunfuric bị trôi ra biển.

Hiện, công an phường tiếp tục nắm tình hình, xác minh nguồn phát tán thông tin và làm việc với những trường hợp đăng tải nội dung không có căn cứ, gây hoang mang dư luận.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 20-11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo về việc Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric, dung tích 20 lít/can.

Đây là loại hóa chất nguy hiểm, người dân nếu nhặt được không tự ý mở nắp, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà
Tags

tỉnh Đắk Lắk

tử vong do axit sunfuric

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại