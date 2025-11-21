HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà

Cao Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk |

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp giải cứu rất nhiều người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà do mưa lũ.

Trưa 21-11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giải cứu thành công nhiều người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 1.

Lực lượng công an giải cứu nhiều người mắc kẹt trên ngọn cây

Theo đó, tối 20-11 và đến sáng 21-11, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tiếp cận, tiếp tục cứu nạn thành công nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt tại các xã: Hòa Thịnh, xã Hòa Đồng (cũ), xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2…

Trong đó, đã giải cứu thành công nhiều người dân bị mắc kẹt, trú tránh trên mái nhà, ngọn cây.

Công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốc lực.

Bên cạnh đó, nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống đã được cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm vận chuyển, tập kết, kịp thời chuyển đến tận tay cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 2.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 3.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 4.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 5.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 6.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 7.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 8.

Cận cảnh giải cứu người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà- Ảnh 9.

Gần 40 công nhân bị mắc kẹt, Ban Quản lý dự án 7 cầu cứu tỉnh Đắk Lắk

Tags

giải cứu

công an tỉnh Đắk Lắk

mắc kẹt

tỉnh Đắk Lắk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại