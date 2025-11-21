Ngày 21-11, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị khẩn cấp cứu nạn gần 40 công nhân đang mắc kẹt tại công trường Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh – Vân Phong.

Khu vực gần 40 công nhân mắc kẹt nước lũ đang lên cao

Theo báo cáo, mưa lũ lớn những ngày qua khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, giao thông chia cắt hoàn toàn. Toàn bộ công tác thi công trên tuyến qua địa bàn tỉnh phải tạm dừng, Ban điều hành công trường buộc di dời thiết bị, máy móc và nhân lực đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, đến 8 giờ ngày 21-11, vẫn còn khoảng 40 công nhân bị cô lập tại 3 vị trí thuộc xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk). Các nhóm công nhân này thuộc Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam.

Hiện các công nhân thiếu lương thực, nước uống, trong khi khu vực bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao và mất sóng liên lạc.

Theo Ban Quản lý dự án 7, đơn vị đã liên tục báo cáo chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh để tổ chức cứu nạn.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa thể tiếp cận do nước chảy xiết và thời tiết diễn biến phức tạp.

Trước tình hình hết sức cấp bách, Ban Quản lý dự án 7 đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm, huy động lực lượng và phương tiện chuyên dụng hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân bị mắc kẹt.