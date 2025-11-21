Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM đối với ông Hoàng Vũ Thảnh - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Thảnh được giao quyền Giám đốc sở từ ngày 14/11 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Hoàng Vũ Thảnh được giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Ông Hoàng Vũ Thảnh từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Khi tỉnh này sáp nhập vào TPHCM từ ngày 1/7, ông Thảnh làm Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM (mới).

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề ngày 14/11, HĐND TPHCM đã bầu ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.