Công an 3 tỉnh triệu tập một loạt đối tượng liên quan đến vợ chồng Hà Thị Nghiến

Những ngày cuối tháng 12 năm 2024, dưới sự chủ trì của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới, triệt phá thành công chuyên án, khởi tố nhóm 7 đối tượng, do hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến trú tại tỉnh Hải Dương cầm đầu đã cùng với 5 đối tượng khác lập ra các trang Facebook, Fanpage chạy quảng cáo bán điện thoại Iphone giá rẻ với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên mạng xã hội.

Những chiếc hộp Iphone được các đối tượng dùng để đựng điện thoại cũ, hỏng để lừa đảo khách hàng trong chuyên án bán Iphone giá rẻ.

Công an Quảng Bình đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành triệu tập đồng loạt các đối tượng liên quan để làm việc, đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua bán điện thoại giá rẻ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng chủ mưu cầm đầu Trần Văn Hùng, khai nhận, khi thực hiện hành vi, các đối tượng đánh vào lòng tham của mọi người. Những chiếc Iphone như X, XS, giá chỉ từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Iphonne 11, 12, 13 giá chỉ từ 2 triệu đến 2,9 triệu đồng… được ra bán trên các trang Facebook, Fanpage do các đối tượng tạo ra.

Chính vì hám rẻ nên nhiều người dân đã tin tưởng đặt hàng và chuyển tiền. Các đối tượng sẽ gửi cho khách hàng vỏ hộp Iphone mới, còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng.

Các đối tượng thường yêu cầu đơn vị vận chuyển không cho khách hàng kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán trước mới được nhận hàng… và cứ như thế, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người dân trên toàn quốc, với số tiền trên 8 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng khá tinh vi, lừa mỗi nạn nhân chỉ từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Vì thế, khi nạn nhân bị mất tiền thì họ cũng ngại đến trình báo cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của các đối tượng. Vì vậy, các đối tượng phạm tội đã hoạt động lừa đảo trong một thời gian dài…

Tiếp đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cũng đã làm rõ 9 đối tượng liên quan chuyên làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; làm giả, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng trong vụ án này lại có cách thức hoạt động khác, chuyên "hack" các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng dùng hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền…

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng và các tài khoản dùng cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ứớc tính khoảng trên 100 tỷ đồng…

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và Công an thành phố Đồng Hới đã khởi tối, bắt tạm giam 16 đối tượng có liên quan…

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình, đặc điểm của tội phạm trên không giam mạng là luôn ẩn danh, vì thế, quá trình trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng ẩn danh trên không gian mạng, rất khó tìm kiếm. Chúng luôn thay đổi Facebook, Fanpage, thay đổi các địa điểm và hình thức mua bán trên không giam mạng để trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng…

Trước tình trạng gia tăng các loại tội phạm vào dịp cuối năm, lực lượng Công an Quảng Bình kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm trên không gian mạng nói riêng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng triển khai thực hiện nghiêm túc ngay tại địa bàn cấp xã, lấy địa bàn cấp xã là để đảm bảo an ninh trật tự, an ninh an toàn cho mỗi người dân.

Công an tỉnh huy động tối đa phương tiện, lực lượng để chủ động kiểm soát, đánh giá tình hình trên địa bàn. Chủ động các biện pháp công tác để phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động như tổ chức đánh bạc, tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tội phạm lừa đảo lợi dụng các trang mạng xã hội…

Có thể nói, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã và đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Các đối tượng phạm tội đánh vào tâm lý của người dân nên nhiều người dễ dàng bị lừa đào. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp không ít khó khăn, khi các đối tượng luôn có nhiều cách thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Chính vì thế, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết khi tham gia mạng xã hội, để không trở thành nạn nhân của các đối tượng.