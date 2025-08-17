Concert “Tự hào là người Việt Nam”: Vé thế nào? Xem trực tiếp ở đâu?

Cảnh báo lừa đảo bán vé

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" diễn ra tối 17/8, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ VHTTDL, UBND TP.Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, vé xem chương trình được phát miễn phí và được dán tem an ninh của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Công an nhân dân. Chương trình hứa hẹn là một "concert quốc gia" dành cho 30.000 khán giả.

Ban tổ chức lưu ý, trên mạng xã hội những ngày qua đã xuất hiện các hội nhóm đăng ký vé, bán lại vé. Nhiều người nhận là có nguồn phân phối vé và đưa ra đường link đăng ký.

Chương trình không tổ chức bán vé, không phát vé cho bất kỳ hội nhóm nào nhằm mục đích kinh doanh, cũng như không nhờ hay ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào phân bổ vé….

Vì vậy, đề nghị người dân cảnh giác lừa đảo khi thực hiện giao dịch với những người bán vé tham gia chương trình nghệ thuật tối 17/8 tại quảng trường SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình nghệ thuật "Tự hào là người Việt Nam"

Xem trực tiếp chương trình ở đâu?

Nếu bạn không thể đến Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 17/8 để xem trực tiếp chương trình nghệ thuật "Tự hào là người Việt Nam" thì đừng lo! Bạn hoàn toàn có thể hòa mình vào không khí hào hùng và thưởng thức trọn vẹn từng khoảnh khắc của đêm nghệ thuật lịch sử này ngay tại nhà.

Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình và phát trực tuyến trên các kênh chính thức:

● Kênh truyền hình: VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương

● Thời gian: Bắt đầu từ 20:10, Chủ Nhật, ngày 17/8/2025.

● Nền tảng trực tuyến (livestream):

○ Ứng dụng VTVGo (có sẵn trên điện thoại, Smart TV).

○ Báo điện tử VTV.vn.

○ Các Fanpage chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam.

○ Đài truyền hình Hà Nội

Sân khấu ngoài trời của chương trình nghệ thuật đã được dựng tại quảng trường SVĐ quốc gia Mỹ Đình

Tại sao xem tại nhà lại là một lựa chọn tuyệt vời?

● Thoải mái và an toàn: Tận hưởng chương trình thoải mái và an toàn bên gia đình và bạn bè.

● Chất lượng cao: Thưởng thức hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động với chất lượng tốt nhất từ tín hiệu của nhà đài.

Lưu ý quan trọng:

● Hãy kiểm tra kết nối Internet và các thiết bị của bạn trước giờ diễn ra chương trình.

● Chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ và cùng những người thân yêu sống trong những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.

