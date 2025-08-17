“Concert quốc gia” tại quảng trường SVĐ Mỹ Đình tối 17/8: Đi thế nào, gửi xe ở đâu?

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 17/8, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây hứa hẹn là một "concert quốc gia" miễn phí dành cho 30.000 khán giả, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy, Phạm Thu Hà, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc…

Đi đến quảng trường SVĐ Quốc gia Mỹ Đình bằng cách nào?

Có nhiều cách để có thể đi đến SVĐ Mỹ Đình để tham dự chương trình nghệ thuật. Sự lựa chọn đúng đắn sẽ giúp bạn có một buổi tối trọn vẹn thay vì mệt mỏi vì di chuyển.

1. Xe buýt (Lựa chọn tốt nhất)

Ưu điểm: Không lo tìm chỗ gửi xe, chi phí rẻ, an toàn, thân thiện môi trường, giảm ùn tắc.

Nhược điểm: Có thể đông đúc, phải đi bộ một đoạn ngắn, phụ thuộc vào giờ chạy.

2. Xe công nghệ (Lựa chọn khá tốt)

Ưu điểm: Đưa đến gần địa điểm, không cần lo gửi xe.

Nhược điểm: Giá có thể tăng cao vào giờ cao điểm, rất khó bắt xe khi ra về do cấm đường và quá đông.

3. Xe máy (Cần cân nhắc)

Ưu điểm: Cơ động, chủ động thời gian.

Nhược điểm: Cực kỳ khó tìm chỗ gửi xe an toàn, nguy cơ ùn tắc cao khi ra về, dễ mệt mỏi.

4. Ô tô cá nhân (Không khuyến khích)

Ưu điểm: Cơ động, che mưa nắng.

Nhược điểm: Gần như không thể tìm được chỗ đỗ xe gần sự kiện, nguy cơ mắc kẹt trong đám đông và vi phạm luật giao thông rất cao.

*Để giảm tải áp lực giao thông, chúng tôi khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Các tuyến xe buýt thuận tiện nhất để đến SVĐ Mỹ Đình gồm:

Tuyến 26 (Mai Động - SVĐ Quốc gia): Điểm cuối ngay tại SVĐ.

Tuyến 50 (Long Biên - SVĐ Quốc gia): Điểm cuối ngay tại SVĐ.

Tuyến 97 (Hoài Đức - CV Nghĩa Đô): Dừng tại điểm "Đối diện Cung thể thao dưới nước" trên đường Lê Đức Thọ.

Tuyến 104 (Cầu Giấy - SVĐ Quốc gia): Điểm cuối ngay tại SVĐ. Giờ hoạt động của xe buýt thường kết thúc lúc 22:30, vui lòng chủ động sắp xếp thời gian ra về.

Lưu ý quan trọng: Hãy kiểm tra ứng dụng "Tìm buýt" để cập nhật lộ trình và thời gian thực của xe, tránh việc lỡ chuyến cuối cùng sau khi sự kiện kết thúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được yêu mến - Ảnh: BTC

Gửi xe tham gia chương trình nghệ thuật ở đâu?

Để chủ động tìm kiếm khu vực trông giữ xe, bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây:

Đối với người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân, vui lòng gửi xe tại các địa điểm được cấp phép sau:

Ưu tiên 1: Hầm B1, B2 Sân vận động Mỹ Đình: Sức chứa lớn, an toàn nhất. Khuyến khích đến sớm.

Ưu tiên 2: Sân Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Cách quảng trường khoảng 300m đi bộ).

Ưu tiên 3: Xung quanh Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội.

Mức giá tham khảo (theo quy định): Xe máy: 10.000 - 20.000 VNĐ/xe. Ô tô: 50.000 - 100.000 VNĐ/xe.

Cảnh báo: Tuyệt đối không gửi xe tại các bãi tự phát, vỉa hè với giá cao bất thường. Yêu cầu lấy vé xe có đóng dấu và ghi rõ biển số xe để đảm bảo an toàn.

Kiểm tra kỹ vé xe, cất giữ vé xe và chìa khóa cẩn thận trước khi rời đi.

Phương án tốt nhất vẫn là sử dụng phương tiện công cộng.

Lời khuyên:

● Nên đến trước giờ diễn ít nhất 2 tiếng để có thời gian tìm chỗ và di chuyển vào khu vực quảng trường.

● Đi theo nhóm: Nên tập trung xe tại một điểm và đi bộ vào cùng nhau.

● Ghi nhớ vị trí: Hãy dùng điện thoại chụp lại vị trí bạn để xe (tên đường, số nhà, cột điện...) và vé xe.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8 Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.



