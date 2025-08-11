Những hình ảnh không thể quên trong Concert Quốc Gia ở sân Mỹ Đình Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn | 11/08/2025 12:58 Báo lỗi cho Soha Giữa biển cờ đỏ sao vàng rực rỡ, 50.000 khán giả tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã cùng hòa giọng, tạo nên những khoảnh khắc đẹp và tự hào nhất trong đêm Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim. Những khoảnh khắc đẹp nhất trong đêm Concert Quốc Gia – Tổ Quốc Trong Tim Đúng 20h tối 10/8, sân vận động Mỹ Đình như bừng sáng bởi tình yêu và niềm kiêu hãnh khi Concert Quốc Gia – Tổ Quốc Trong Tim chính thức khai màn Là một trong những đêm nhạc được mong chờ nhất tháng 8, chương trình đã “cháy sạch” vé từ sớm, đón 50.000 khán giả phủ kín khán đài. Cả không gian ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của màu cờ tổ quốc, hàng vạn lá cờ tung bay và của những chiếc áo cờ đỏ sao vàng Những ca khúc đi cùng năm tháng, thấm đẫm trong trái tim nhiều thế hệ người Việt, lần lượt vang trong một không khí đầy cảm xúc và hào hùng Đây không chỉ là bữa tiệc âm nhạc, thị giác hoành tráng, mà còn là hành trình đưa người nghe sống lại những khoảnh khắc hào hùng, để rồi thấy tự hào về một “Nước Việt Nam từ máu lửa. Rũ bùn đứng dậy sáng lòa!” Đặc biệt, khoảnh khắc “Lên Đàng”, ca khúc ra đời từ năm 1944, từng là lời kêu gọi mạnh mẽ thúc giục thế hệ trẻ vùng lên giải phóng dân tộc, vang lên giữa biển người Mỹ Đình, cả khán đài như hòa chung một nhịp đập Giọng hát hào sảng vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng reo hò, tiếng vỗ tay Hơn 50.000 con người, từ già đến trẻ, cùng cất tiếng hát, tạo nên một bầu không khí bùng nổ chưa từng có Những lá cờ đỏ sao vàng được tung bay khắp nơi, trên sân khấu, trên tay những chiến sĩ và cả từng người dân Sân khấu rực rỡ ánh đèn, soi sáng từng gương mặt rạng ngời niềm kiêu hãnh. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như tan biến, chỉ còn lại một Việt Nam vững vàng, đoàn kết và đầy tự hào. Cả sân vận động quốc gia Mỹ Đình như được phủ đỏ Những lá cờ tung bay khắp nơi Đặc biệt, trên khán đài, khi lá cờ đỏ sao vàng lớn cứ thế di chuyển qua từng hàng ghế rồi tập kết lại tại khu vực trung tâm tựa như sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc Cả sân vận động như vỡ òa bởi khoảnh khắc đầy rực rỡ và thiêng liêng này “Tổ Quốc Trong Tim” không chỉ là một concert, mà là một đêm hội của tình yêu nước, là nơi âm nhạc, trái tim và niềm tự hào dân tộc hòa làm một Và ngay cả khi những giai điệu cuối cùng kết thúc, những trái tim rực đỏ vẫn mang theo dư âm về một đêm Mỹ Đình đã hát bằng tất cả niềm kiêu hãnh về đất nước, dân tộc Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim khép lại trọn vẹn, mỹ mãn, bùng nổ trong niềm tự hào, để lại dấu ấn khó quên trong lòng người dân Việt Nam Toàn cảnh dàn khí tài tối tân tham gia nhiệm vụ A80, hé lộ uy lực bất ngờ Tags quốc gia Khoảnh khắc sân vận động Mỹ Đình màu cờ Lá Cờ Theo Đời sống Pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khoanh-khac-my-dinh-ruc-do-a560971.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha