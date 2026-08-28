Jodie Foster, con trăn gấm dài khoảng 4,5 m, đã hồi phục hoàn toàn sau khi trở thành con rắn đầu tiên được biết đến trên thế giới điều trị ung thư bằng phương pháp điện hóa trị liệu.

Phát hiện trăn bỏ ăn, ít vận động

Jodie Foster, 23 tuổi, nặng 50 kg, được các bác sĩ thú y tại Vườn thú Chester (Anh) phối hợp cùng các chuyên gia từ Đại học Liverpool điều trị bằng phương pháp điện hóa trị liệu (electrochemotherapy), một kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến vốn thường được sử dụng trên người.

Jodie được các nhân viên đặt tên khi nó lần đầu đến Vườn thú Chester. Trên giấy tờ của con trăn khi đó có ký hiệu “JF”, viết tắt của “juvenile female”, nghĩa là “con cái chưa trưởng thành”.

Các nhân viên nhận thấy ký hiệu này phù hợp với tên của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Jodie Foster nên quyết định đặt tên cho con trăn là Jodie Foster.

Ca điều trị được thực hiện sau khi khối u ác tính ở hàm của Jodie tái phát và bắt đầu xâm lấn vào xương hàm. Vài tháng sau phẫu thuật, các bác sĩ xác nhận con trăn không còn dấu hiệu ung thư và đã trở lại trạng thái khỏe mạnh.

Các nhân viên chăm sóc bắt đầu nhận thấy Jodie có vấn đề khi con trăn ăn ít hơn bình thường và dành nhiều thời gian nằm bất động trong khu vực sinh sống. Kết quả kiểm tra xác nhận Jodie mắc fibrosarcoma, một dạng khối u ác tính ở hàm. Dù các bác sĩ thú y ban đầu đã phẫu thuật loại bỏ khối u nhưng sau đó lại tái phát.

Ảnh: Chester Zoo

Ông Ian Ashpole, bác sĩ thú y tại Vườn thú Chester, cho biết khi khối u tái phát và bắt đầu phá hủy xương hàm. Các bác sĩ nhận thấy việc tiếp tục phẫu thuật đơn thuần có thể không đủ để cứu Jodie. Khối u ngày càng khiến con trăn gặp khó khăn khi ăn, buộc đội ngũ thú y phải phối hợp với các chuyên gia ung thư để tìm cách điều chỉnh phương pháp điện hóa trị liệu cho phù hợp với loài rắn.

Lần đầu tiên điện hóa trị liệu được sử dụng trên rắn

Do không có bàn mổ nào đủ lớn cho một con trăn dài tới 4,5 m, các nhân viên chăm sóc và bác sĩ thú y phải tìm giải pháp đặc biệt. Jodie được gây mê ngay tại khu vực sinh sống trước khi được đưa cẩn thận đến trung tâm thú y của vườn thú.

“Con trăn quá lớn nên chúng tôi phải ghép 2 bàn mổ, tạo thành một chiếc bàn có kích thước tương đương giường đôi. Chúng tôi sử dụng chăn sưởi và luồng khí ấm để duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định cho nó trong suốt ca phẫu thuật”, ông Ashpole nói.

Ca phẫu thuật kéo dài 90 phút. Bác sĩ thú y trước tiên loại bỏ khối u, đồng thời thực hiện phẫu thuật cắt bỏ một phần xương hàm bị bệnh của Jodie. Sau đó, đội ngũ chuyên môn tiến hành điện hóa trị liệu nhằm tiêu diệt những tế bào ung thư còn sót lại.

Ảnh: Chester Zoo

Phương pháp này kết hợp thuốc điều trị ung thư bleomycin với một loạt xung điện được kiểm soát và đưa trực tiếp vào khu vực có khối u. Các xung điện tạm thời làm tăng khả năng thẩm thấu của tế bào ung thư, giúp thuốc đi vào tế bào hiệu quả hơn. Nhờ đó, liều hóa trị sử dụng có thể thấp hơn và phương pháp thường chỉ cần thực hiện một lần.

Ông Jose Alvares Picornell, thuộc Khoa Khoa học Lâm sàng Động vật Nhỏ, Đại học Liverpool, cho biết điện hóa trị liệu vẫn là một phương pháp đang được phát triển và đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được sử dụng trên một con rắn.

Theo ông, sự thành công của ca điều trị cho thấy hiệu quả của việc phối hợp giữa các bác sĩ thú y tại vườn thú và chuyên gia ung thư. Đại học Liverpool cho biết nhóm nghiên cứu sẽ công bố chính thức chi tiết về quy trình điều trị để các bác sĩ thú y trên thế giới có thể tham khảo và phát triển thêm phương pháp này.

Mất một phần xương hàm nhưng vẫn ăn uống bình thường

Dù mất một phần xương hàm, Jodie không bị ảnh hưởng đến khả năng ăn uống và săn mồi. Trăn gấm có khả năng mở rộng hàm để nuốt những con mồi có kích thước lớn hơn nhiều so với đầu. Sau nhiều tháng theo dõi kể từ ca phẫu thuật, các nhân viên nhận thấy Jodie vẫn có thể tấn công, ngoạm và nuốt thức ăn bình thường.

Lần kiểm tra cuối cùng được thực hiện trong tuần này cũng xác nhận con trăn vẫn không có dấu hiệu ung thư tái phát.

Ảnh: Chester Zoo

“Nhìn thấy nó trở lại trạng thái nhanh nhẹn và đầy năng lượng như trước đây thực sự rất đáng mừng. Vài tháng trước, chúng tôi thực sự không biết liệu nó có sống sót hay không. Giờ đây, nó ăn uống bình thường, khám phá môi trường sống và có những hành vi đúng như chúng tôi kỳ vọng”, ông Ashpole nói.

Ông cho rằng trường hợp của Jodie cũng cho thấy những tiến bộ trong lĩnh vực thú y, khi một phương pháp điều trị được phát triển cho con người có thể được điều chỉnh để cứu một động vật trong một trường hợp chưa từng được thực hiện trước đây.

Nguồn: Chester Zoo