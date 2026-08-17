Con trai Vân Dung tiết lộ một chi tiết về tiền mới thấy: Bà mẹ nổi tiếng này dạy con cực khéo!

Câu chuyện của nam diễn viên trẻ Long Vũ - con trai nghệ sĩ Vân Dung cho thấy một phương pháp giáo dục con cái về đồng tiền cực kỳ thực tế và sâu sắc.

Trong mắt đa số công chúng, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghệ sĩ nổi tiếng thường gắn liền với hình ảnh "cậu ấm cô chiêu", được cưng chiều và chu cấp đầy đủ từ A đến Z. Thế nhưng, câu chuyện quản lý tài chính của nam diễn viên trẻ Long Vũ - con trai nghệ sĩ Vân Dung lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn trái ngược, cho thấy một phương pháp giáo dục con cái về đồng tiền cực kỳ thực tế và sâu sắc.

Mới đây, trong 1 chia sẻ, Long Vũ cho biết vì nhận thấy bản thân chưa đủ giỏi trong việc kiểm soát chi tiêu, anh chủ động thuyết phục mẹ giữ hộ 60% thu nhập. Đáng chú ý, nghệ sĩ Vân Dung từng mắng và từ chối vì muốn con phải tự chịu trách nhiệm với đồng tiền của mình. Nhưng Long Vũ vẫn kiên trì gửi mẹ với mong muốn: “Trong quá trình mẹ giữ tiền giúp con thì mẹ hãy dạy con quản lý tài chính đến khi nào con tự tin”.

Mẹ con nghệ sĩ Vân Dung (Ảnh: FBNV)

Phân biệt rõ ràng giữa "Nhu cầu thiết yếu" và "Sở thích cá nhân"

Một trong những bài học đầu đời quan trọng nhất mà nghệ sĩ Vân Dung dạy con chính là nguyên tắc phân bổ chi tiêu. Thay vì đáp ứng mọi đòi hỏi của con, nữ nghệ sĩ thiết lập ranh giới rất rõ ràng giữa những gì thực sự cần thiết cho cuộc sống và những mong muốn giải trí cá nhân.

Long Vũ nhớ lại lần xin tiền mẹ mua chiếc máy nghe nhạc iPod hay tai nghe nhưng bị từ chối thẳng thừng. Trong khi đó, Vân Dung lại hoàn toàn vui vẻ cho anh tiền ăn sáng, ăn chiều hay một bát mì sau giờ tập thể thao để đảm bảo sức khỏe. Nữ nghệ sĩ thẳng thắn giải thích với con: “Con thiếu tai nghe không chết được, con muốn gì đó là chuyện của con, nhưng con đói ăn thì ảnh hưởng tới sức khỏe nên mẹ chỉ cho tiền để ăn”.

Chính sự kiên quyết này đã giúp Long Vũ nhận ra: Cha mẹ chỉ có trách nhiệm lo cho những nhu cầu cơ bản để phát triển bản thân; còn nếu muốn sở hữu những món đồ đắt đỏ phục vụ sở thích, anh phải tự tìm cách tạo ra thu nhập. Chính môi trường giáo dục chủ động ấy đã sớm rèn dũa tính tự lập cho nam diễn viên sinh năm 2001.

Mới 19 tuổi, dù gia đình không thiếu hụt kinh tế, anh vẫn chủ động nhận đánh giày. Thu nhập mỗi ngày từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng giúp anh tự mua được đôi giày hay món đồ mình thích. Nhờ lao động chân chính từ những việc nhỏ nhất, anh thấm thía giá trị của mồ hôi công sức và biết trân trọng từng đồng tiền làm ra.

Khi đã trở thành diễn viên và tự sống được bằng nghề, bài học tài chính của Long Vũ chuyển sang một nấc thang mới: Quản lý và Tích lũy. Nhận thấy bản thân chưa đủ giỏi trong việc kiểm soát chi tiêu và dễ vắt cạn túi vì những khoản mua sắm vặt, anh chủ động thuyết phục mẹ giữ hộ thu nhập.

Điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện của Long Vũ có lẽ chính là cách Vân Dung giúp con hình thành tư duy về tiền từ rất sớm. Bà mẹ nổi tiếng không dạy con rằng phải thật giàu mới là thành công mà dạy con phân biệt nhu cầu và mong muốn, hiểu rằng tiền đến từ lao động và nếu muốn có thêm những thứ ngoài nhu cầu thiết yếu, con hoàn toàn có thể tự mình kiếm lấy.

Quan trọng hơn, khi Long Vũ bắt đầu có thu nhập, nữ nghệ sĩ muốn con tự chịu trách nhiệm, chỉ là khi con chưa đủ khả năng thì sẵn sàng đồng hành và dạy con.

Có lẽ đây mới là bài học tài chính đáng giá nhất mà một đứa trẻ có thể nhận được: cha mẹ có thể cho con tiền, nhưng điều quan trọng hơn là dạy con biết tiền từ đâu mà có, nên dùng thế nào và làm sao để một ngày nào đó có thể tự chịu trách nhiệm với chính đồng tiền mình kiếm được.

Và nhìn cách Long Vũ chủ động kiếm tiền rồi chủ động tìm đến mẹ để học cách quản lý thu nhập khi đã đi làm, có thể thấy những bài học ấy phần nào đã trở thành một phần trong cách anh nhìn nhận về tiền bạc và gia đình.