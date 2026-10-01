Con trai ông Phạm Nhật Vượng vừa tiếp quản, VinFast Việt Nam tăng vốn thêm 25.000 tỷ đồng, gấp 3,5 lần

CTCP VinFast Việt Nam vừa nâng vốn điều lệ lên hơn 35.183 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần mức trước đó. Doanh nghiệp hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ngày 29/9/2026, VinFast Việt Nam tăng vốn điều lệ từ hơn 10.183 tỷ đồng lên hơn 35.183 tỷ đồng, bổ sung thêm 25.000 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp được ghi nhận bằng đồng Việt Nam.

Sau đợt tăng vốn, vốn tư nhân trong nước chiếm 98,472%, còn vốn nước ngoài chiếm 1,528%. Cổ đông nước ngoài duy nhất là VinFast Auto Ltd., có trụ sở tại Singapore, sở hữu hơn 53,75 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị vốn góp hơn 537,5 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của pháp nhân này giảm từ gần 5,28% xuống 1,528%.

VinFast Việt Nam hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Bà Thái Thị Thanh Hải là Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Quân Anh tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc từ ông Phạm Nhật Vượng trong tháng 9/2026.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 19/6/2026 trong quá trình tái cấu trúc hoạt động của VinFast. Theo phương án này, một phần tài sản và hoạt động của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) được tách sang VinFast Việt Nam. Sau đó, VinFast thoái toàn bộ vốn tại VFTP, chuyển giao mảng sản xuất trong nước cho nhóm nhà đầu tư mới.

Nhóm nhận chuyển nhượng do CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai - tiền thân là Công ty CP Nghiên cứu và Phát triển Novatech - dẫn dắt, với sự tham gia của ông Phạm Nhật Vượng trong vai trò nhà đầu tư thiểu số.

Theo định hướng được VinFast công bố, các hoạt động cần vốn đầu tư lớn được đưa về một nền tảng sản xuất độc lập, do bên thứ ba sở hữu và vận hành. VinFast tập trung vào phát triển thương hiệu, nghiên cứu sản phẩm và công nghệ.

Trong cơ cấu mới, VinFast Việt Nam tiếp nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển toàn cầu, dịch vụ hậu mãi, kinh doanh bán hàng, cùng toàn bộ cổ phần tại ba doanh nghiệp: VinFast Commercial & Services Trading LLC, VinFast Engineering Australia Pty Ltd và VinFast Germany GmbH.

Trước đó, ngày 26/9, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã thông qua việc sáp nhập Công ty CP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai.

Theo phương án được công bố, sau khi hoàn tất sáp nhập, Công ty Tương Lai sẽ chấm dứt tồn tại. Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast tiếp tục hoạt động dưới tên hiện tại và bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được sáp nhập.

Sau thương vụ, vốn điều lệ của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast sẽ tăng lên 214.009,8 tỷ đồng. VinFast đồng thời kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty Tương Lai.

Quá trình tách Novatech năm 2025 từng khiến vốn điều lệ của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast giảm mạnh, từ hơn 156.559 tỷ đồng xuống còn khoảng 50.793 tỷ đồng.