23 ngày sau khi con trai cả của bầu Hiển rời HĐQT, Vietravel Airlines thỏa thuận mua 50 Airbus: Hai người con đang “chia vai” thế nào?

Ông Đỗ Vinh Quang trực tiếp đứng đầu Hội đồng quản trị Vietravel Airlines, còn ông Đỗ Quang Vinh đã rút khỏi bộ máy quản trị của hãng và tiếp tục giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ.

Ngày 18/08/2026, ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển, rời Hội đồng quản trị Vietravel Airlines sau hơn một năm tham gia.

Đến ngày 10/09/2026, tức 23 ngày sau, hãng hàng không này cùng Airbus trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới tại Paris, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.

Có mặt tại sự kiện cùng ông Đỗ Quang Hiển là người con trai thứ hai Đỗ Vinh Quang. Ông Quang hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Nếu nhìn vào hệ thống chức danh hiện tại, vị trí của hai người con ông Đỗ Quang Hiển đang "chia vai" khá rõ: ông Đỗ Vinh Quang trực tiếp đứng đầu Hội đồng quản trị Vietravel Airlines, còn ông Đỗ Quang Vinh đã rút khỏi bộ máy quản trị của hãng và tiếp tục giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ.

Cụ thể, ngày 01/04/2025, Vietravel Airlines tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội thông qua việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ của toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027, đồng thời bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 10 thành viên và Ban Kiểm soát mới gồm 3 thành viên.

Ngay tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, ông Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Ông Đỗ Quang Vinh cũng nằm trong danh sách 10 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Báo cáo quản trị SHS sau đó ghi nhận Vietravel Airlines bắt đầu trở thành tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh từ chính ngày 01/04/2025, xác nhận mốc ông tham gia Hội đồng quản trị.

Sau hơn một năm, vị trí của hai anh em bắt đầu tách theo hai hướng. Ông Đỗ Vinh Quang vẫn giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong khi ông Đỗ Quang Vinh không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/08/2026.

Ông Đỗ Quang Vinh hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.

Ông cũng đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.