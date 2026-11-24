Nguyễn Hoài Nam Anh - con trai Hoa khôi Thu Hương - phải bỏ cuộc ngay vòng đầu tiên tại FIA F4 World Cup 2026 ngày 22/11, sau khi bị cuốn vào vụ va chạm liên hoàn khiến 10 tay đua dừng thi đấu. May mắn, tay đua 17 tuổi không bị thương.

Tay đua Nguyễn Hoài Nam Anh (Ben Anh Nguyen), con trai Hoa khôi Thể thao Thu Hương vừa trải qua sự cố tại cuộc đua chính (Main Race) thuộc FIA Formula 4 World Cup 2026. Giải đấu diễn ra trong khuôn khổ Macau Grand Prix lần thứ 73.

Nam Anh thi đấu cho đội Evans GP, điều khiển xe số 3 và xuất phát ở vị trí 17 trong tổng số 22 tay đua. Cuộc đua gồm 10 vòng trên đường đua Guia dài 6,12 km, nổi tiếng với những đoạn đường hẹp, góc cua tốc độ cao và hệ thống rào chắn nằm sát đường chạy.

Tuy nhiên, ngay vòng đầu tiên, một vụ va chạm xảy ra ở lối ra khúc cua Mandarin Bend. Xe của Kimi Yu Tsai Chan (Campos Racing) mất kiểm soát, va chạm với các xe khác, trong đó có Kasper Schormans (MP Motorsport). Sự cố khiến nhiều xe phía sau không kịp tránh, dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Xe của Nam Anh được đưa ra khỏi đường đua.

Tổng cộng 10 tay đua phải bỏ cuộc, gồm Nam Anh và đồng đội David Cosma-Cristofor của Evans GP. Ban tổ chức phất cờ đỏ, tạm dừng cuộc đua để xử lý hiện trường. Theo Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA), không có tay đua nào bị thương trong vụ tai nạn.

Nam Anh được ghi nhận không hoàn thành cuộc đua. Sau khi đường đua được giải phóng, 12 tay đua còn lại tiếp tục tranh tài. Kenzo Craigie của đội R-ace GP giành chiến thắng, vượt Oleksandr Bondarev với cách biệt 0,542 giây.

Sau cuộc đua, Hoa khôi Nguyễn Thu Hương gửi lời động viên con trai. Thay vì đặt nặng kết quả thi đấu, chị quan tâm những trải nghiệm và sự thay đổi của Nam Anh khi lần đầu góp mặt tại sân chơi đua xe thế giới.

Thu Hương cho biết điều khiến chị cảm nhận rõ nhất khi để con tham gia giải đấu mà không có gia đình bên cạnh là "sự trưởng thành, khả năng tự xoay xở, tự cân bằng cảm xúc sau mỗi sự cố không mong muốn".

Hoa khôi Thể thao Việt Nam 1995 cũng xúc động trước tình cảm và sự hỗ trợ mà những người đồng hành dành cho con trai trong thời gian thi đấu tại Macau, Trung Quốc.

"17 tuổi con được học, trải nghiệm những điều không phải ai cũng có cơ hội và có thể làm được, con hãy coi đó là món quà quý giá của tuổi trẻ mà gia đình và mọi người dành cho con, để sau này làm được nhiều điều có ích cho bản thân, gia đình và xã hội", Hoa khôi Thu Hương nhắn nhủ.

Nam Anh hiện là sinh viên năm thứ nhất, đang học ở Mỹ.

Nguyễn Hoài Nam Anh sinh năm 2009, là con trai út của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Khi còn đang học lớp 11 ở một trường quốc tế tại TPHCM, Nam Anh thích tìm tòi, nghiên cứu, chế tạo xe đua, cải tiến tốc độ cho các loại xe hay làm thí nghiệm liên quan tới khí động học. Cậu mơ ước được làm việc trong các đội đua xe thể thao thế giới.

Nam Anh theo đuổi đua xe tốc độ từ khi còn trẻ, từng tham gia các giải Go-kart trước khi chuyển sang thi đấu xe Công thức 4 (F4).

Ngoài bộ môn thể thao đua xe, Nam Anh còn đam mê võ thuật và đang theo học Kendo.

Để đảm bảo sức khỏe, thể lực cho con trai khi đua xe chuyên nghiệp, Hoa khôi Thu Hương cho con ăn uống theo chế độ của một vận động viên, với đầy đủ chất dinh dưỡng.

Nam Anh cũng được luyện tập tăng cơ bắp cùng huấn luyện viên.

Đua xe thể thao công thức là một môn thể thao đắt đỏ và cần được đầu tư lâu dài. Với tâm thế luôn muốn cho con được theo đuổi đam mê, phát triển năng khiếu, gia đình Hoa khôi Thể thao 1995 luôn tạo cơ hội và môi trường thuận lợi cho con trai.

Tháng 10/2026, Nam Anh giành ngôi á quân Formula Trophy Malaysia, qua đó có suất tham dự FIA F4 World Cup 2026, đồng thời là tay đua Việt Nam đầu tiên góp mặt tại giải đấu này. Trước khi đến Macau (Trung Quốc), Nam Anh thi đấu tại các giải F4 ở Malaysia và Abu Dhabi.

Đường đua Guia được thiết kế trên các tuyến phố ở Macau, có nhiều khúc cua hẹp và tường chắn sát mép đường. FIA F4 World Cup được tổ chức lần đầu năm 2025, tạo cơ hội cho các tay đua trẻ làm quen với đường đua này trước khi tiến lên những hạng đấu cao hơn.