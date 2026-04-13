Con trai Hà Hồ: Lịch lãm, phong thái tổng tài, đứng với bố như người “khổng lồ”

Subeo (tên thật là Nguyễn Quốc Hưng) sinh năm 2010, từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng khi là con trai của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La. Không giống nhiều "rich kid" khác, cậu bé được bố mẹ định hướng phát triển theo phong cách kín tiếng và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Những năm gần đây, Subeo hiếm hoi lộ diện nhưng lần nào xuất hiện cũng khiến dân mạng bất ngờ vì sự thay đổi rõ rệt. Từ cậu bé bụ bẫm, đáng yêu ngày nào, con trai Hồ Ngọc Hà giờ đây cao lớn, gương mặt góc cạnh hơn và thần thái ngày càng điềm đạm. Nhiều người nhận xét Subeo thừa hưởng nét đẹp hài hòa từ cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là đôi mắt sáng và sống mũi cao.

Lần xuất hiện mới nhất, Subeo gây chú ý khi có mặt tại sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang của mẹ - Hồ Ngọc Hà. Trong sự kiện, Subeo lựa chọn trang phục đơn giản. Song trong nhiều khoảnh khắc được ghi lại, con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng với gương mặt điển trai cùng chiều cao nổi bật và phong thái chững chạc.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào tâm điểm chú ý của cư dân mạng với những bình luận khen ngợi: "Sốc visual thật ấy, đẹp dữ", "Thiếu gia này 10 điểm ha, đẹp, cao, mặt hiền ấy", "Bạn này hưởng hết gen tốt của bố mẹ nè, đẹp trai quá, cao nữa", "Đúng là đẹp mặc gì cũng đẹp ha, không vuốt tóc chải chuốt gì đi sự kiện mà nhìn cái là ấn tượng liền, đẹp quá", "Soái ca tương lai đây rồi, đẹp trai quá đi" ,...

Ở độ tuổi 16, cậu cả nhà Hồ Ngọc Hà đã cao gần 1,8m, sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, đường nét hài hòa. Khi đứng cạnh bố, Subeo hệt như người "khổng lồ" nhờ chiều cao vượt trội được thừa hưởng từ mẹ - một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Việt.

Subeo thường được bắt gặp trong những bộ trang phục đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm và nam tính. Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng Subeo "sống cực kỳ đơn giản, chỉ mặc những gì thoải mái nhất và không quan trọng đồ mắc tiền hay xịn xò".

Trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Cường Đô La cũng không ít lần chia sẻ về con trai. Năm ngoái, ở tuổi 15, Subeo còn đến thực tập tại công ty và tìm hiểu môi trường làm việc.

Với nền tảng gia đình vững chắc, Subeo được giới truyền thông ưu ái gọi là "soái ca thế hệ mới" và được kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa sáng giá trong tương lai.