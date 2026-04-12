Em gái Trấn Thành gợi cảm, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Trong chuyến du lịch Phan Thiết mới đây, Uyển Ân xuất hiện với chiếc áo ôm sát, cắt xẻ vô cùng táo bạo giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng "võng lưng" đầy quyến rũ. Chỉ với cách tạo dáng đơn giản nhưng đủ để làm nổi bật thần thái tự tin và phong cách ngày càng trưởng thành của nữ diễn viên Nhà Bà Nữ.

Không ít khán giả bất ngờ khi chứng kiến sự "lột xác" rõ rệt của Uyển Ân. Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh dễ thương, có phần kín đáo thì hiện tại, em gái Trấn Thành đã mạnh dạn thử sức với phong cách gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Chính sự thay đổi này giúp cô ghi điểm mạnh mẽ trong mắt công chúng.

Bên dưới bài viết, nhiều bình luận dành lời khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của Uyển Ân. Không chỉ cải thiện vóc dáng, em gái Trấn Thành còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, từ cách lựa chọn trang phục đến thần thái trước ống kính.

Uyển Ân cũng tích cực tham gia các dự án nghệ thuật, dần khẳng định năng lực diễn xuất thay vì chỉ được nhắc đến với danh xưng em gái Trấn Thành. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng định hướng hình ảnh rõ ràng đang giúp cô từng bước tạo dựng vị trí riêng trong làng giải trí Việt.