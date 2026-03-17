Con trai Cục Trưởng lộ rõ năng khiếu âm nhạc, còn ngồi xe ô tô hát chung với HIEUTHUHAI?

Tuần trước, HIEUTHUHAI trở lại làng nhạc Việt với MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Với sản phẩm lần này, HIEUTHUHAI tiếp tục cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt khi lựa chọn hát nhiều hơn rap. Hướng đi hiện tại của anh nghiêng về hình ảnh một nghệ sĩ giải trí với màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, giảm bớt chất gai góc vốn thường thấy ở các rapper.

Tính đến hiện tại, MV thu về 5,2 triệu view và từng chạm Top 1 Trending bảng tổng sau chưa đầy 24 giờ ra mắt. Nhưng dường như nam rapper đã chưa nắm bắt tốt cơ hội của một ngôi sao gen Z top đầu, khiến mỗi lần trở lại của anh có thể thành công về mặt thương mại nhưng lại chưa thỏa mãn sự mong đợi, kỳ vọng về chất lượng sản phẩm.

Dù vậy, ca khúc vẫn được nhiều fan đu trend, sử dụng sound nhạc làm clip hoặc tag tên HIEUTHUHAI trên story cá nhân. Giữa làn sóng đó, Bi Béo bất ngờ chiếm spotlight khi anh chàng còn chơi trội hơn: tự sáng tác và ghép giọng vào nhạc nền Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói.

Bi Béo lấy phân cảnh HIEUTHUHAI ngồi trầm ngầm trên ô tô làm phông xanh, ghép hình ảnh anh chàng nhún nhảy theo verse đã chuẩn bị trước. Bên cạnh một HIEUTHUHAI nhìn ra đường phố xa xăm, chúng ta thấy Bi Béo đứng ngồi không yên theo nghĩa đen, tay chân khua khoắng, làm trò hài hước như thể 2 người thật sự ở chung một không gian lúc đó.

Theo đúng tinh thần bài hát, Bi Béo viết nên nhưng câu hát tràn ngập tình yêu, giữa 2 người là những cảm xúc đắm đuối. Giọng hát Bi Béo được cho là vẫn cần trau chuốt thêm, nhưng bù lại thì “hợp rơ” giai điệu và nhịp độ của bài hát một cách bất ngờ.

Đoạn video đã hút lượt tương tác khá lớn trên MXH ngay khi đăng tải. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ trước độ bắt trend và sáng tạo của Bi Béo, gọi đây là màn collab không ai ngờ tới. Một số ý kiến còn hài hước cho rằng HIEUTHUHAI có thêm đối thủ mới, đồng thời chờ đợi phản ứng của nam rapper sinh năm 1999 trước verse của Bi Béo.

Cách đây vài hôm, Bi Béo khiến MXH dậy sóng khi đăng tải hình ảnh chụp cùng một mỹ nhân xinh đẹp, đồng thời lồng ghép ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của HIEUTHUHAI. Chính chủ sau đó cũng chia sẻ lại bài đăng này và để lại bình luận: “Anh đăng thế này ba mẹ em xem được có sao không?”.

Màn tương tác tưởng chừng vu vơ lại thu hút độ thảo luận cao. Nhiều người vừa thích thú vừa lo thay cho Bi Béo, bởi câu chuyện riêng tư bất ngờ bị đem lên tài khoản 2,1 triệu người theo dõi trên Instagram của HIEUTHUHAI. Thực tế, cô gái xuất hiện trong bức ảnh không phải ai xa lạ mà chính là Suzy, nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng. Bi Béo, con trai của Cục Trưởng Xuân Bắc, từ lâu đã nhiều lần thể hiện sự yêu thích dành cho Suzy, được cho là fanboy cứng của “tình đầu quốc dân”.