Bảo Trâm Idol xúc động khi xem phim "Tài", chia sẻ về Mỹ Tâm

Bộ phim điện ảnh Tài do Mỹ Tâm tham gia sản xuất, Mai Tài Phến đạo diễn và đảm nhận vai chính đang nhận được sự chú ý tại rạp. Sau khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng vươn lên nhóm phim dẫn đầu phòng vé và nhận nhiều ý kiến bàn luận trên mạng xã hội. Trong số những khán giả sớm chia sẻ cảm nhận về bộ phim có ca sĩ Bảo Trâm.

Chia sẻ trên trang cá nhân sau khi xem phim, Bảo Trâm đăng một dòng trạng thái khá dài với ba chữ được nhấn mạnh: "Tâm – Tài – Tình". Theo cô, đó cũng là ba yếu tố tạo nên cảm xúc của bộ phim.

Bảo Trâm Idol xúc động khi xem "Tài".

Bảo Trâm cho biết cô xem Tài trước khi phim chính thức công chiếu và tự nhận mình là một trong những "khán giả cine đầu tiên". Nữ ca sĩ nói nhiều suy nghĩ trước đây của cô về ê-kíp làm phim cũng thay đổi sau khi xem tác phẩm.

"Trước giờ cứ nghĩ chị Tâm hợp tóc vàng dài, hóa ra tóc đen ngang vai lại xinh quá. Trước giờ cứ nghĩ Mai Tài Phến ít nói, hóa ra Tài trong phim cũng ít thoại thật nhưng hành động thì nhiều", cô viết.

Theo Bảo Trâm, Tài được kể theo cách khá tiết chế, không nhiều thoại mà chú trọng vào diễn biến cảm xúc của nhân vật. Phim không tạo cảm giác ồn ào mà dẫn dắt người xem qua những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của nhân vật chính.

Điều khiến nữ ca sĩ chú ý nhất là nhân vật Tài – một con người gần như bị dồn vào góc tối của số phận. "Không hiểu sao khi nhìn vào mắt Tài trong phim, dù không có nhiều thoại, mình vẫn cảm giác thấy cả một cuộc đời đầy gian truân của nhân vật", cô chia sẻ.

Trong cảm nhận của Bảo Trâm, Tài hiện lên với tuổi thơ nghèo khó, một người cha bạo hành và cuộc sống trưởng thành nhiều khắc nghiệt. Nhân vật phải gánh vác gia đình, đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn trong cuộc đời. "Cuộc đời Tài giống như nheo mắt dưới ánh nắng gắt nhưng phía trước vẫn tối thui, không có đường ra", nữ ca sĩ viết.

Theo cô, những cú "twist" trong phim được đặt đúng điểm rơi cảm xúc, đặc biệt là mối quan hệ giữa Tài và mẹ – nơi nhân vật phải đối diện với giới hạn của tình thân. "Nước mắt vốn chảy xuôi, nhưng Tài lại nuốt ngược vào trong để bảo vệ điều quý giá nhất", Bảo Trâm chia sẻ.

Bảo Trâm và Mỹ Tâm.

Trao đổi thêm với chúng tôi, Bảo Trâm nói sự xúc động của cô khi xem Tài cũng đến từ mối liên hệ cá nhân với ca sĩ Mỹ Tâm – người cô thần tượng từ nhỏ.

Sinh năm 1991, Bảo Trâm được khán giả biết đến khi trở thành Á quân chương trình Vietnam Idol năm 2012 – mùa giải mà Mỹ Tâm ngồi ghế giám khảo. Sau cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi con đường ca hát với những ca khúc ballad như "Chỉ còn những mùa nhớ", "Lạc mất em bây giờ", "Những ngày mưa".

Bảo Trâm cho biết cô bắt đầu nghe nhạc Mỹ Tâm từ khi học lớp 5–6, sau khi bố mua cho chiếc đĩa album Yesterday & Now. "Có lẽ người thầy dạy hát đầu tiên của Trâm cũng phải kể tới chị Mỹ Tâm", cô nói.

Nữ ca sĩ nhớ lại khi còn nhỏ từng tập hát ca khúc Tình em còn mãi nhưng gặp khó khăn với những câu hát dài. "Tập đi tập lại mãi vẫn hết hơi trước khi hát hết câu. Lúc đó chỉ thán phục không hiểu sao chị Mỹ Tâm lại có thể hát được như vậy", cô kể.

Chia sẻ của Bảo Trâm về bộ phim và Mỹ Tâm thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn luôn theo dõi chặng đường nghệ thuật của Mỹ Tâm và dành cho đàn chị sự trân trọng đặc biệt.