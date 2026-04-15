Con trai Chế Linh về nước, tới một nơi bố ruột từng đi

Tùng Ninh |

"Cuối cùng tôi đã trở về nơi đây" – Chế Phong nói.

Mới đây, con trai danh ca Chế Linh là ca sĩ Chế Phong đã từ Mỹ về nước. Được biết, nam ca sĩ cũng vừa ở Việt Nam hồi đầu năm để lo việc cưới xin cho con gái và về Mỹ được vài tháng.

Lần về nước này, Chế Phong tới thăm phố cổ Hội An, nơi mà cách đây vài tháng Chế Linh cũng từng ghé thăm trong chuyến đi khắp 3 miền đất nước của ông.

Chế Phong nói: "Bây giờ tôi đang trên đường đi phố cổ Hội An. Tôi tới Quảng Nam nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới được đi Hội An vì mọi lần toàn đi công việc rồi về.

Tôi đang đi qua các cơ sở tạc tượng Phật bằng đá ở Ngũ Hành Sơn. Hồi xưa tôi cũng hay ghé đây thỉnh tượng Phật để mang về Hà Nội".

Chế Phong tỏ ra vô cùng hào hứng khi được tới Hội An. Anh liên tục cười nói và còn chào cả người đi đường.

Tại Hội An, Chế Phong đi bộ giữa trưa nắng nóng ở phố cổ mà không mệt. Anh đi khắp các con phố và tới chùa Cầu. Anh nói: "Hồi xưa tầm năm 2003 tôi có quay MV ca nhạc cho anh Quốc Tuấn ở chùa Cầu này, mới đó mà đã hai mấy năm trôi qua rồi, bao nhiêu kỷ niệm. Cuối cùng tôi đã trở về nơi đây.

Tôi nhớ như in từng con đường tôi ngồi quay MV ở đây. Trời nắng lắm nhưng tôi phải đi giữa nắng như vậy mới đẹp. Tôi thích mấy ngôi nhà cổ ở đây quá, mấy trăm năm rồi vẫn như vậy.

Hôm nay tôi sẽ đi bộ tới mỏi chân mới thôi. Tôi đang đi giữa đường, quá đẹp luôn! Ở đây có nhiều đèn lồng và nón lá đẹp quá".

Sau khi đi bộ một vòng phố cổ Hội An, Chế Phong đi tìm ăn cao lầu – một món nổi tiếng ở Hội An.

Chế Phong sinh năm 1973, là người con út của danh ca Chế Linh với người vợ đầu. Anh sở hữu chất giọng trữ tình ngọt ngào, được đánh giá là có phong cách biểu diễn và giọng hát giống cha nhất trong số các anh em.

Ngoài ca hát, Chế Phong còn có khả năng chơi nhạc cụ và tham gia biên tập âm nhạc. Về đời tư, anh từng thu hút sự chú ý của dư luận qua cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền nhưng đã ly hôn vào năm 2020. Hiện tại, nam ca sĩ chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại.

Danh ca Thanh Tuyền nói thẳng mặt đồng nghiệp sốc nặng
Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
