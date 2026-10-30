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Con trai 18 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt

Minh Vũ
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TPO - Knox Jolie là con trai út của cặp đôi "Ông bà Smith" Angelina Jolie và Brad Pitt. Ở tuổi 18, cậu được khen ngợi có ngoại hình điển trai, mạnh mẽ do nhiều năm tập Muay Thái.

Trang Hola! đưa tin con trai út của Angelina Jolie - Knox Jolie được trông thấy bước ra phố với tâm trạng thoải mái. Khi nhìn thấy các paparazzi, cậu mỉm cười ngọt ngào, không tỏ thái độ khó chịu vì bị quấy rầy.

Trong số các con của Angelina Jolie và Brad Pitt, Knox Jolie là người sống kín tiếng nhất. Cậu hầu như không sử dụng mạng xã hội, ít khi tham gia các sự kiện truyền thông cùng mẹ dù được chú ý từ khi mới chào đời.

Knox Jolie chỉ tham gia bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda 3 (2016) cùng mẹ và các anh chị em như Pax Thiên, Zahara và Shiloh. Trong phim, Knox lồng tiếng cho nhân vật bé gấu trúc Ku Ku.

Knox có ngoại hình điển trai, đam mê tập võ Muay Thái và tự giới thiệu là trợ lý huấn luyện viên võ thuật.

Khi lớn lên, Knox Jolie tránh xa giới giải trí, tập trung vào đam mê thể thao. Knox hiện theo đuổi môn võ Muay Thái và từng tham gia một số giải đấu tại Los Angeles. Những hình ảnh của Knox trên sàn đấu gợi liên tưởng đến những vai diễn của tài tử Brad Pitt trong phim Fight Club (Sàn đấu sinh tử - 1999). Knox từng giành huy chương vàng võ Thái Lan khi mới 17 tuổi và tự giới thiệu là trợ lý huấn luyện viên võ thuật trên Instagram.

Nhờ đó, Knox có vóc dáng ngày càng cao lớn với khối cơ bắp mạnh mẽ. Cậu thường được bắt gặp trên đường phố Los Angeles khi đang trên đường tới sân tập với phong cách cá tính, tự tin.

Knox chào đời tại thành phố Nice (Pháp), có tên đầy đủ là Knox Léon Jolie-Pitt. Knox được đặt theo tên ông nội của Brad Pitt - Hal Knox Hillhouse.

Bức ảnh chào đời của Knox và em gái sinh đôi Vivienne được hai tờ PeopleHello! mua lại với giá 11 triệu USD. Jolie-Pitt đã quyên góp toàn bộ cho các quỹ từ thiện.

Trong hình ảnh Knox tốt nghiệp cấp ba tại Fusion Academy ở Los Angeles gần đây, Knox đã đổi họ của mình thành Knox Jolie giống như các anh chị.

Angelina Jolie từng thích thú chia sẻ con trai học lái máy bay từ khi mới 9 tuổi và cô rất hạnh phúc khi con có niềm đam mê giống mình. Mặt khác, Knox còn được học chơi nhạc cụ, tập vũ, tham gia các lớp chế tạo robot. Cậu có nhiều gia sư phụ trách các môn khác nhau và biết nhiều ngoại ngữ.

Knox sống kín tiếng, không thích vào giới giải trí.

Các con của Angelina Jolie được ủng hộ thoải mái theo đuổi đam mê, sở thích riêng.

Hai ngày trước, cặp song sinh Knox và Vivienne đến hội chợ để bán các sản phẩm thủ công do em gái tự làm. Cả hai ăn mặc đơn giản, vui vẻ chào các vị khách ghé qua. Nữ diễn viên Angelina Jolie chia sẻ cả 6 người con không có ai có đam mê xuất hiện trước ống kính.

Angelina Jolie nộp đơn ly hôn Brad Pitt vào năm 2016 và quá trình ly hôn của họ chính thức hoàn tất vào cuối năm 2024. Trong quá trình đó, cả hai nhiều lần chỉ trích lẫn nhau gây ra không ít ồn ào. Nam diễn viên thừa nhận chuyện gia đình khiến anh đau khổ đến mức từng muốn từ bỏ cuộc sống.

Nam nghệ sĩ đình đám SN 1973 quê Vũng Tàu làm ông chủ bảo tàng hơn 400 cổ vật ở phường An Khánh, TP.HCM

Tags

Knox

Angelina Jolie

brad pitt

muay thái

Los Angeles

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