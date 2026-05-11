Con thiếu 0,5 điểm vào trường chuyên đình đám, ông bố TP.HCM có phản ứng bất ngờ và lời nhắn gửi gan ruột đến các phụ huynh

Nguyễn Phúc Minh Khôi (sinh năm 2009), hiện là học sinh lớp 11 hệ song ngữ Cambridge (IGCSE) tại trường THPT Lương Thế Vinh, (Quận 1, TP.HCM). Khi nhìn vào bảng thành tích của Khôi, bất cứ bậc phụ huynh nào cũng phải trầm trồ vì sự toàn diện và bền bỉ của em trong suốt những năm học qua:

Khôi ghi dấu ấn tại World Scholar's Cup 2025 lứa tuổi Senior Division với thành tích nổi bật qua ba vòng thi quốc tế, đặc biệt mang về chiếc cúp bạc hạng 5 thế giới tại Tournament of Champions tổ chức ở Đại học Yale (Mỹ), cùng tổng cộng 13 huy chương vàng và 12 huy chương bạc;

Em sở hữu IELTS 7.5; Giải 3 môn tiếng Anh cấp TP.HCM các năm lớp 9, lớp 10, lớp 11; Huy chương bạc Olympic 30/4/2026 lớp 11 do trường chuyên Lê Hồng Phong tổ chức; Giải 3 Olympic lớp 11 cấp Thành phố 2026.

Ngoài ra, Khôi còn lọt vào bán kết Oxford School Debates 2026, giành giải Nhất cuộc thi Spelling Bee Season 4, là thủ khoa đầu vào trường Lương Thế Vinh, hiện thuộc đội tuyển học sinh giỏi của trường chuẩn bị cho vòng tuyển chọn đội tuyển TP.HCM dự thi cấp quốc gia; đồng thời xuất sắc nhận học bổng toàn phần 100% trị giá 2,6 tỷ đồng chương trình A-Level của trường Worthgate (Anh Quốc) cho hai năm lớp 11 và 12, cùng học bổng toàn phần chương trình ABS CEO mô phỏng và nhiều giải thưởng, học bổng khác.

Nguyễn Phúc Minh Khôi

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương và những suất học bổng tỷ đồng ấy, là một bài học về bản lĩnh được nuôi dưỡng từ một lần "thất bại" ở tuổi 15.

Nguyễn Phúc Minh Khôi

Cú sốc thiếu 0,5 điểm và phản ứng của người cha

2 năm trước, trong kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10, Minh Khôi từng đặt mục tiêu cao nhất vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học sinh giỏi tại TP.HCM. Kết quả điểm môn chuyên Anh của Khôi thuộc top đầu thành phố thời điểm đó (7,5 x 2 = 15 điểm) nhưng tổng điểm cuối cùng lại thiếu đúng 0,5 điểm để trúng tuyển.

Khoảnh khắc đó, Minh Khôi buồn và ba của em, anh Nguyễn Trọng Kính cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Tuy nhiên, thay vì trách móc hay gây áp lực, anh Kính đã chọn cách trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho con.

Anh nhớ lại lời động viên con khi ấy: "Cuộc đời con sau này con sẽ còn gặp vô vàng những sự được mất,thành công hay không thành công với mục tiêu đề ra. Tuổi 15 chỉ mới là những bước đi đầu tiên trong hành trình dài. Con hãy vững tin rằng, khi một cánh cửa khép lại, sẽ có vô số cánh cửa khác mở ra chào đón con. Thành công sẽ đến khi con đủ kiên trì và bền bỉ. Bất luận thế nào, ba mẹ luôn ở sau lưng cổ vũ và đồng hành cùng con".

Lời nhắn nhủ "Hạ tiêu chuẩn xuống một nấc và bước tiếp thật vững chãi" của anh Kính đã giúp Khôi xốc lại tinh thần. Thay vì chìm đắm trong sự nuối tiếc ngôi trường chuyên, Khôi bước vào trường Lương Thế Vinh với tâm thế của một Thủ khoa. TDù không phải ngôi trường mơ ước ban đầu, nơi đây vẫn có những người bạn tốt, những thầy cô tận tâm yêu thương học trò và một môi trường đủ rộng để Khôi tiếp tục theo đuổi đam mê học thuật của mình.

Tại đây, Khôi dần chứng minh rằng: ngôi trường không định nghĩa giá trị của một con người, mà chính sự nỗ lực và bản lĩnh mới là điều quyết định tất cả. Em trở thành thành viên nổi bật của đội tuyển học sinh giỏi trường.

Chia sẻ về con trai, anh Kính tự hào nói: "Olympic 30/4 vừa qua do chính trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức mà con đã đạt giải, đó cũng là một cách để khẳng định năng lực của mình. Bằng cách này hay cách khác, con đã chứng minh rằng con hoàn toàn xứng đáng. Và suốt hai năm liên tiếp lớp 10, lớp 11, con đều mang huy chương về cho trường".

Minh Khôi và ba

Khi Minh Khôi bước vào kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia, anh Kính lại một lần nữa dành cho con những lời dạy tâm huyết. Anh không gây áp lực về giải thưởng mà dạy con về trách nhiệm của một người đàn ông và giá trị của lao động.

Anh nhắn nhủ con trai: "Học tập chính là một dạng lao động trí óc ở trình độ rất cao, cực khổ và cần sự bền bỉ. Là đàn ông, là trụ cột tương lai, con cần hăng say lao động để làm chỗ dựa cho gia đình sau này". Với anh, kỳ thi không phải là nơi để tranh giành thắng thua mà là nơi để con thu lượm những trải nghiệm vô giá của thời thanh xuân. Tâm thế bình thản, tự tin đó chính là chìa khóa giúp Minh Khôi liên tục gặt hái thành công tại các đấu trường quốc tế như vòng chung kết tại Đại học Yale.

Lời nhắn gửi đến các phụ huynh có con sắp thi lớp 10

Câu chuyện của Minh Khôi là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến các bậc phụ huynh đang có con chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 đầy căng thẳng. Anh Kính tâm sự, anh chia sẻ câu chuyện này không phải để khoe khoang mà để truyền cảm hứng về sự thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái.

"Mong các ba mẹ hãy thật nhẹ nhàng, yêu thương và đồng hành cùng con, bất luận kết quả kỳ thi sắp tới thế nào. Ngôi trường mơ ước không quyết định sự thành bại. Chỉ chính các con mới là người quyết định điều đó", anh Kính bày tỏ.

Olympic 30/4 vừa qua do chính trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức mà con đã đạt giải, đó cũng là một cách để khẳng định năng lực của mình

Trong cuộc đua vào các trường chuyên lớp chọn, nhiều phụ huynh vô tình đặt lên vai con sức nặng của sự kỳ vọng, đôi khi coi kết quả thi cử là thước đo duy nhất cho tương lai. Nhưng nhìn từ hành trình của Minh Khôi, chúng ta thấy rằng 0,5 điểm thiếu hụt năm nào không hề làm giảm đi giá trị của em. Ngược lại, nó là "phép thử" để em rèn luyện bản lĩnh, để rồi sau đó "tung bay" mạnh mẽ hơn trong học thuật và cuộc sống.

Bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần một bến đỗ bình yên để trở về sau những cuộc thi cử mệt mỏi. Và bến đỗ ấy, không đâu khác chính là sự bao dung của cha mẹ. Thương con, không phải là đưa con vào ngôi trường danh giá nhất, mà là dạy con cách đứng lên từ những thất bại nhỏ nhất để bước tới những đỉnh cao lớn lao hơn.

Chúc cho các sĩ tử sắp bước vào kỳ thi lớp 10 sẽ luôn tự tin và nhận được sự đồng hành đầy ấm áp từ gia đình, như cách mà Minh Khôi đã và đang nhận được trên hành trình chinh phục những giấc mơ quốc tế của mình.