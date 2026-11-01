Con tàu dài gần 112 m đóng thân tại Hải Phòng: Có cần cẩu điện 250 tấn, robot ngầm, được Na Uy khen là hạng tốt nhất từng được chuyển tới

Ngày 16/10, chuyên trang hàng hải quốc tế Offshore Energy đưa tin REM Ocean, tàu chuyên dụng phục vụ các công trình năng lượng ngoài khơi của hãng vận tải biển Rem Offshore, đã đến Na Uy sau hành trình từ Việt Nam.

Phần thân của REM Ocean được chế tạo tại Nhà máy Đóng tàu Sông Cấm, Hải Phòng, trước khi được đưa tới nhà máy Myklebust Verft của Na Uy để lắp đặt các hệ thống kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng.

Theo Offshore Energy, REM Ocean dài 111,7 m, thuộc thế hệ tàu thi công công trình ngầm dưới biển mới của Rem Offshore. Sau khi hoàn thiện vào năm 2027, con tàu sẽ tham gia các hoạt động kiểm tra, bảo trì và sửa chữa hệ thống công trình năng lượng dưới biển trên thềm lục địa Na Uy.

Đây cũng là một trong những dự án đóng tàu có sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam, với yêu cầu kỹ thuật phục vụ những hoạt động phức tạp ngoài khơi.

"MỘT TRONG NHỮNG PHẦN THÂN TÀU TỐT NHẤT TỪNG ĐƯỢC BÀN GIAO"

Theo thông cáo ngày 22/6/2026 của Rem Offshore, phần thân REM Ocean được Nhà máy Đóng tàu Sông Cấm bàn giao ngày 15/6, đánh dấu việc hoàn thành công đoạn chế tạo thân tàu tại Việt Nam.

Hai ngày sau, thân tàu bắt đầu được kéo từ khu vực Hải Phòng, đi qua Singapore trên hành trình tới châu Âu.

Ông Kristian Stavset, Giám đốc dự án của Rem Offshore, nhận xét công việc được hoàn thành với tiêu chuẩn đóng tàu rất cao. Theo đánh giá của ông, đây là một trong những phần thân tàu tốt nhất từng được bàn giao tới vùng Sunnmøre, khu vực có ngành công nghiệp hàng hải phát triển của Na Uy.

Trước đó, ngày 27/3/2026, Rem Offshore cũng đã công bố việc hạ thủy thành công REM Ocean tại Nhà máy Đóng tàu Sông Cấm. Con tàu sử dụng thiết kế ST-245 của công ty thiết kế tàu Na Uy Skipsteknisk. Dự án được triển khai với sự tham gia của Rem Offshore, DeepOcean, Myklebust Verft, Skipsteknisk cùng các nhà cung cấp thiết bị và công nghệ.

REM Ocean là chiếc thứ hai trong dòng tàu thi công công trình ngầm phục vụ ngành năng lượng mới của Rem Offshore, sau REM Pioneer.

CẦN CẨU ĐIỆN 250 TẤN, ROBOT NGẦM VÀ CÔNG NGHỆ GIẢM 90% PHÁT THẢI

Theo hồ sơ kỹ thuật do DeepOcean công bố, REM Ocean được thiết kế với cần cẩu điện chính có sức nâng 250 tấn, phục vụ việc đưa các thiết bị và kết cấu nặng xuống biển hoặc thu hồi chúng lên boong.

Con tàu còn được trang bị hai robot điều khiển từ xa hoạt động dưới nước, có khả năng hỗ trợ những công việc mà con người khó có thể trực tiếp thực hiện ở độ sâu lớn. Hai thiết bị này được bố trí trong khu vực nhà chứa bên trong tàu rộng khoảng 350 m².

Ngoài ra, REM Ocean còn có thiết bị kiểm tra tự hành dưới nước, được thiết kế để hỗ trợ quá trình số hóa hoạt động kiểm tra các công trình ngầm.

Diện tích boong ngoài trời lên tới 1.000 m², trong khi khu vực lưu trú có khả năng phục vụ 120 người. Những thông số này cho phép con tàu đảm nhiệm đồng thời nhiều hoạt động kỹ thuật tại các công trình năng lượng ngoài khơi.

REM Ocean được thiết kế sử dụng động cơ nhiên liệu kép, có khả năng vận hành bằng bio-methanol và biodiesel, kết hợp hệ thống pin lưu trữ điện cùng công nghệ thu hồi năng lượng. Theo DeepOcean, hệ thống pin có thể tận dụng năng lượng thu hồi từ các tời điện, đồng thời hỗ trợ cân bằng phụ tải để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình hoạt động.

Doanh nghiệp này dự tính lượng phát thải của REM Ocean có thể giảm tới 90% khi sử dụng nhiên liệu sinh học và khoảng 30% khi sử dụng nhiên liệu thông thường, so với các tàu kiểm tra, bảo trì và sửa chữa công trình ngầm hiện hữu.

Với những trang bị này, REM Ocean được kỳ vọng trở thành một trong những phương tiện thế hệ mới phục vụ hoạt động bảo trì, sửa chữa hạ tầng năng lượng dưới biển.