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Từ ngày 1/11, người dân Việt Nam được giảm giá điện, cao nhất bao nhiêu tiền/kWh?

Minh Hằng
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Đây là tin vui với người dân cả nước.

Từ ngày 1/11, Việt Nam chính thức giảm 2% giá điện so với mức hiện hành.

Ngày 4/11, tại buổi họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, về điều chỉnh giá bán lẻ điện, theo Quyết định 2892 của Bộ Công Thương, biểu giá điện sẽ rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc.

Đáng chú ý, biểu giá 5 bậc được áp dụng cùng thời điểm giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, về 2.159,90 đồng/kWh.

Cụ thể: Bậc 1 từ 0 -100 kWh, giá điện là 1.901 đồng/kWh. Bậc 2 từ 101 - 200 kWh, có giá là 2.289 đồng/kWh. Bậc 3 từ 201 - 400 kWh, có giá 2.894 đồng/kWh. Bậc 4 từ 401 - 700 kWh, giá điện ở mức 3.456 đồng/kWh. Bậc 5 từ 701 kWh trở lên, giá điện là 3.844 đồng/kWh. Lưu ý, mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, giá điện ở bậc 5 sẽ là 3.844 đồng/kWh, tức cao gấp hơn 2 lần giá điện ở bậc 1 (1.901 đồng/kWh).

Từ ngày 1/11, người dân Việt Nam được giảm giá điện, cao nhất bao nhiêu tiền/kWh? - Ảnh 1.

Giá điện ở Việt Nam chính thức giảm 2% từ 1/11/2026. Ảnh: EVN

Bên cạnh đó, với giá điện sản xuất, giá điện sẽ áp theo khung giờ cao điểm (17h30 - 22h30), thấp điểm (0 – 6h)và giờ bình thường. Về cấp điện áp, biểu giá cũng sẽ được thiết kế lại theo hướng đơn giản hóa, gộp các cấp điện áp trước đây thành 3 nhóm chính, và bổ sung nhóm khách hàng mua bán điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên.

Với giá điện sản xuất, hành chính sự nghiệp, kinh doanh, Bộ Công Thương quy định rõ cơ sở lưu trú du lịch được áp mức giá bằng điện sản xuất ở cấp điện áp và khung giờ tương ứng.

Theo đó, giá điện với nhóm này ở mức 1.814 - 3.586 đồng/kWh, tùy cấp điện áp và khung giờ cao, thấp điểm hay bình thường.

Đặc biệt, điện phục vụ sạc xe điện có biểu giá riêng. Cụ thể, mức giá tại các trạm sạc dao động 1.534 - 4.212 đồng/kWh, tùy cáp điện áp. Tuy nhiên, đây là giá bán điện cho hoạt động sạc, không phải mức phí sạc cuối cùng người dùng xe phải trả.

Hơn 98% khách hàng được giảm tiền điện

Đáng chú ý, theo tính toán của EVN, nhóm khách hàng sử dụng đến 900 kWh/tháng, chiếm 98,23% tổng số khách hàng, sẽ được giảm tiền điện. Trong khi đó, mức giảm cao nhất ước tính khoảng 77.900 đồng/tháng.

Nhóm sử dụng trên 900 kWh/tháng, chỉ chiếm 1,77% số khách hàng, có thể phải trả thêm do tác động của việc thiết kế lại biểu giá theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg so với Quyết định 28/2014/QĐ-TTg.

Theo tính toán của Tập đoàn EVN, việc giảm 2% giá điện kể từ ngày 1/11 dự kiến làm giảm doanh thu của EVN hơn 1.530 tỷ đồng mỗi tháng, tương ứng với khoản chi phí giảm cho các khách hàng mua điện.

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Tuy nhiên, đại diện EVN cho biết, mặc dù thực hiện giảm giá điện, tập đoàn vẫn tiếp tục rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí, đồng thời phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 do cơ quan chủ quản giao.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, cơ cấu biểu giá mới kết hợp với việc giảm giá điện góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các hộ có mức thu nhập và khả năng chi trả trung bình, thấp. Theo đó, đối với nhóm sử dụng điện nhiều, có mức chi trả cao, EVN khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm điện.

Trước đó, vào tối 31/10, EVN đã công bố giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, tương đương hơn 44 đồng/kWh. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu rà soát, tiết kiệm chi phí để giảm giá điện, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

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