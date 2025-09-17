Vấn đề thất nghiệp của giới trẻ Trung Quốc đang trở nên nghiêm trọng, nhiều người cố gắng hết sức để thi đỗ vào công chức nhà nước, nhưng điều đáng kinh ngạc là độ khó để ứng tuyển vào vị trí nhân viên vệ sinh tại siêu thị Pang Dong Lai có thể còn lớn hơn cả việc thi đậu công chức. Giống như luyện đề thi công chức, trên thị trường Trung Quốc còn xuất hiện các khóa học bán “đề thi thật” để ứng tuyển vào Pang Dong Lai.

Trong những năm gần đây, Pang Dong Lai đã trở nên nổi tiếng và trở thành một huyền thoại trong ngành bán lẻ Trung Quốc. Chuỗi siêu thị này, khởi đầu từ tỉnh Hà Nam, thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ dịch vụ khách hàng xuất sắc, phúc lợi nhân viên cao và phong cách quản lý nhân văn. Từ việc không làm thêm giờ đến mức lương hấp dẫn hàng năm và triết lý lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, nhiều câu chuyện về triết lý kinh doanh của họ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo một báo cáo của tờ Xin Zhoukan, cách đây nửa tháng, hệ thống tuyển dụng của cửa hàng thứ ba của Pang Dong Lai tại Tân Hương, Hà Nam, đã chính thức mở. Có người mất gần nửa tiếng mới vào được trang điền đơn, nhưng khi nộp hồ sơ, trang web liên tục hiển thị "đang tải".

Siêu thị Pang Dong Lai

Lượng lớn người tìm việc đã đổ xô vào hệ thống tuyển dụng của Pang Dong Lai, khiến hệ thống gần như tê liệt. Trong ngày hôm đó, có tổng cộng 132.000 người đăng ký và nộp thông tin, 83.000 người hoàn thành việc nộp thông tin cơ bản. Tuy nhiên, cuối cùng công ty chỉ tuyển 900 người, với tỉ lệ đỗ chưa đến 0.7%. Trong khi đó, tỉ lệ đỗ của kỳ thi công chức quốc gia Trung Quốc năm 2025 là khoảng 1/86 (khoảng 1.16%). Xét ở một khía cạnh nào đó, khả năng được Pang Dong Lai nhận vào làm còn thấp hơn cả việc thi đậu công chức.

Trong làn sóng tìm việc tại Pang Dong Lai lần này, chỉ có 2.988 người lọt vào vòng phỏng vấn để cạnh tranh 900 vị trí việc làm.

Điều gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc là ngay cả những công việc cơ bản như nhân viên vệ sinh và bảo vệ cũng yêu cầu người ứng tuyển phải dưới 25 tuổi (bao gồm 25 tuổi) và có bằng cao đẳng trở lên. Về điều này, Pang Dong Lai giải thích rằng họ hy vọng dù ở vị trí nào, nhân viên cũng được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp và có hệ thống hơn; yêu cầu về bằng cấp phù hợp với môi trường làm việc có nhịp độ nhanh hơn và tiêu chuẩn cao hơn.

Vậy tại sao sinh viên đại học Trung Quốc lại cố gắng chen chân để vào Pang Dong Lai làm nhân viên vệ sinh và bảo vệ? Theo dữ liệu do Cục Thống kê tỉnh Hà Nam công bố trong năm nay, mức lương trung bình hàng tháng của toàn tỉnh là khoảng 5.200 nhân dân tệ (tương đương khoảng 18 triệu VNĐ). Trong khi đó, vào tháng 3 năm nay, ông Yu Dong Lai, chủ tịch của Pang Dong Lai, cho biết mức thu nhập của nhân viên sau khi đóng bảo hiểm xã hội đạt 9.886 nhân dân tệ (tương đương khoảng 34 triệu VNĐ), gấp đôi mức lương trung bình của tỉnh Hà Nam. Thậm chí có 4% nhân viên vệ sinh có thể nhận mức lương cao nhất, từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 70 đến 100 triệu VNĐ).

Vị trí nhân viên vệ sinh tại đây cũng rất hấp dẫn vì đãi ngộ cao, thời gian làm việc ngắn

Ngoài ra, trong khi các công ty internet lớn của Trung Quốc thịnh hành mô hình làm việc “996” (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần), thời gian làm việc tại Pang Dong Lai chỉ là 5 đến 7 giờ mỗi ngày. Ông Yu Dong Lai cho biết Pang Dong Lai đã nâng cao hiệu suất bằng cách giảm giờ làm, để nhân viên sau giờ làm cũng có thể đi uống cà phê, xem phim và tận hưởng cuộc sống.

Nguồn: ETtoday