Suốt nhiều năm, ghế 11A từng bị xem là một trong những vị trí “kém duyên” nhất trên máy bay. Không chỉ không có cửa sổ dù nằm ở hàng ghế cạnh thân tới, 11A còn thường nằm ở khu vực giữa cabin, khiến hành khách phải chờ đợi lâu khi xuống máy bay. Thậm chí, hàng ghế này còn bị nhiều người nói đùa là “ghế cạnh cửa sổ nhưng không hề có cửa sổ”, trở thành chủ đề chế ảnh và trò đùa trên các diễn đàn du lịch.

Thế nhưng, sau thảm kịch rơi máy bay của Air India xảy ra hôm 12/6 tại Ấn Độ, số phận của chiếc ghế từng bị “xa lánh” này bất ngờ đổi chiều ngoạn mục. Hành khách Vishwas Kumar Ramesh, anh người duy nhất sống sót trong tổng số 242 người trên chiếc Boeing 787 đã ngồi ở vị trí 11A, sát cửa thoát hiểm. Kể từ đó, ghế 11A bất ngờ trở thành “chiếc ghế sinh tồn” trong tâm lý nhiều hành khách. Truyền thông Ấn Độ gọi hiện tượng này là “hiệu ứng Viswash” và tại nhiều đại lý du lịch ở Kolkata, lượng khách chủ động yêu cầu chọn ghế cạnh cửa thoát hiểm, đặc biệt là ghế 11A, tăng đột biến chỉ sau vài ngày xảy ra tai nạn.

Trước đây, ghế cạnh cửa thoát hiểm vốn đã có giá cao hơn do không gian để chân rộng rãi, chủ yếu phục vụ người cao lớn hoặc khách bay đường dài thường xuyên. Ngoài ra, các tiếp viên hàng không hãng American Airlines với tờ The Sun rằng ghế 11A và 11F (đều là ghế cạnh cửa sổ) cũng thường bị các hành khách "xa lánh" vì nằm ở giữa thân máy bay, khiến họ phải đợi lâu mới được xuống. Tuy nhiên hiện nay, ngay cả những hành khách lần đầu đi máy bay cũng sẵn sàng trả thêm tiền, chấp nhận các bất tiện như ghế không ngả lưng được hay phải nghe hướng dẫn mở cửa khẩn cấp, chỉ để ngồi ở ghế 11A.

Theo Times of India, doanh nhân Jitender Singh Bagga nói và yêu cầu đại lý đặt bằng được ghế 11A cho chuyến bay sang Mỹ rằng: “Tôi sẵn sàng trả bao nhiêu cũng được để được ngồi gần cửa thoát hiểm”. Tương tự, ông Rajesh Bhagnani, người thường xuyên bay công tác cũng cho biết sẽ chọn ngay 11A nếu vị trí này gần cửa thoát hiểm, dù hiểu rằng tất cả các chỗ ngồi trên máy bay đều có sự an toàn như nhau. Đáng chú ý, không ít hành khách vẫn kiên quyết chọn ghế 11A dù vị trí này không phải lúc nào cũng nằm cạnh cửa thoát hiểm trên mọi loại máy bay. Theo đại diện Liên đoàn Đại lý Du lịch Ấn Độ, có người còn sẵn sàng trả mức giá ngang vé hạng thương gia chỉ để được ngồi đúng số ghế “may mắn”.

Trên thực tế, ghế 11A từng có “tiền lệ kỳ lạ” tương tự. Năm 1998, trong vụ tai nạn của chuyến bay Thai Airways rơi xuống đồn điền cao su khiến 101 người thiệt mạng, nam ca sĩ Thái Lan James Ruangsak Loychusak cũng là người sống sót khi ngồi ở ghế 11A. Câu chuyện này một lần nữa khiến nhiều yếu tố xoay quanh con số 11A càng được bàn tán xôn xao.

Dù vậy, các chuyên gia hàng không cảnh báo rằng việc ngồi cạnh cửa thoát hiểm không đồng nghĩa với việc an toàn tuyệt đối. Khả năng sống sót phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như vị trí va chạm, cấu trúc thân máy bay, thời gian phản ứng và cả yếu tố may mắn. Ghế 11A, xét cho cùng, chỉ mang lại cảm giác “yên tâm về mặt tâm lý” hơn là đảm bảo an toàn thực sự.

Từ một chiếc ghế từng bị ghét nhất vì “không cửa sổ, khó chịu, chậm xuống”, vị trí 11A giờ đây lại trở thành vị trí được săn lùng bậc nhất. Sự “đổi đời” chóng mặt này cho thấy chỉ sau một biến cố, cách con người nhìn về một chỗ ngồi trên máy bay cũng có thể thay đổi hoàn toàn.