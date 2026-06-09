Con số 290 nghìn dislike và lý do Lisa bị ghét nhất World Cup 2026

Lisa đang là tâm điểm của tranh cãi liên quan đến World Cup 2026.

Từ niềm hy vọng lớn tại World Cup 2026 đến tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ bóng đá toàn cầu, Lisa đang trải qua một trong những tranh cãi lớn nhất sự nghiệp khi ca khúc cổ động Goals liên tục hứng "bão dislike" trên YouTube. Tính đến 12 giờ trưa ngày 6/9, MV Goals ghi nhận 17,7 triệu lượt xem, 757 nghìn lượt thích nhưng nhận tới 290 nghìn lượt dislike. Con số này biến Goals trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi nhất World Cup 2026 và là ca khúc cổ động nhận phản ứng tiêu cực lớn nhất trong mùa giải năm nay.

Tính đến 12 giờ trưa ngày 6/9, MV Goals ghi nhận 17,7 triệu lượt xem, 757 nghìn lượt thích nhưng nhận tới 290 nghìn lượt dislike

Được phát hành vào tối 21/5, Goals là màn kết hợp đa châu lục giữa Lisa, Anitta và Rema. Dù có sự góp mặt của ba nghệ sĩ nổi tiếng đến từ ba thị trường âm nhạc khác nhau, Lisa mới là gương mặt được FIFA đặt ở vị trí trung tâm của chiến dịch quảng bá. Tận dụng sức nóng của ngôi sao Kpop hàng đầu thế giới, FIFA đầu tư mạnh tay để đưa hình ảnh Lisa và Goals phủ sóng trên quy mô toàn cầu. Kỳ vọng dành cho nữ thần tượng người Thái Lan cũng không hề nhỏ. Sau thành công vang dội của Dreamers do Jung Kook thể hiện tại World Cup 2022, nhiều người chờ đợi Lisa sẽ tiếp tục viết nên một cột mốc mới cho nghệ sĩ châu Á trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Goals - Lisa, Anitta, Rema

Không chỉ góp giọng trong ca khúc cổ động chính thức, Lisa còn xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch hướng đến World Cup. Với vai trò đại sứ toàn cầu của Nike, cô tham gia phim ngắn thuộc chiến dịch quảng bá quy mô lớn của thương hiệu này dành riêng cho ngày hội bóng đá thế giới. Đặc biệt, Lisa cũng được xác nhận sẽ góp mặt trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ với tư cách nghệ sĩ trình diễn mở màn.

Chính vì mức độ phủ sóng dày đặc đó, Lisa trở thành cái tên đầu tiên bị gọi tên khi Goals không thể thuyết phục được công chúng.

Trong nhiều năm qua, nhạc World Cup luôn mang một công thức gần như bất biến: hào hùng, cuồng nhiệt và truyền tải tinh thần đoàn kết toàn cầu. Những ca khúc như Waka Waka hay Wavin' Flag không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn trở thành ký ức tập thể của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Ngược lại, Goals bị đánh giá là đi quá xa khỏi tinh thần ấy.

Vũ đạo sexy của Lisa trong Goals

Trên YouTube, X và TikTok, hàng loạt bình luận cho rằng ca khúc mang âm hưởng của nhạc EDM thương mại hoặc nhạc phát trong các hộp đêm hơn là một bài hát đại diện cho World Cup. Nhiều khán giả nhận xét phần âm nhạc thiếu cảm giác hừng hực khí thế, không tạo được tinh thần cổ vũ hay sự gắn kết vốn là yếu tố quan trọng nhất của một ca khúc dành cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Không ít người hâm mộ Kpop lẫn khán giả thể thao cho rằng bài hát mang thông điệp khá sáo rỗng, tập trung vào cảm xúc cá nhân, sự tự tin và chiến thắng của mỗi cá nhân thay vì tôn vinh văn hóa bản địa, tinh thần đoàn kết hay vẻ đẹp của thể thao. Goals bị xem là một sản phẩm pop thị trường hơn là một bài hát dành cho World Cup.

Trên YouTube, X và TikTok, hàng loạt bình luận cho rằng ca khúc mang âm hưởng của nhạc EDM thương mại hoặc nhạc phát trong các hộp đêm hơn là một bài hát đại diện cho World Cup

Phần âm nhạc gây tranh cãi, hình ảnh của Lisa trong MV cũng trở thành chủ đề bàn tán. Trong Goals, thành viên BLACKPINK xuất hiện với trang phục gợi cảm quen thuộc, nổi bật là chiếc quần cao su siêu ngắn cùng những màn trình diễn vũ đạo mang màu sắc quyến rũ. Với một sản phẩm âm nhạc cá nhân, lựa chọn này có lẽ không tạo ra nhiều tranh luận. Song, khi xuất hiện trong một ca khúc đại diện cho World Cup, nhiều khán giả cho rằng hình tượng ấy không phù hợp với tinh thần cộng đồng, thể thao và kết nối mà FIFA muốn truyền tải.

Phần âm nhạc gây tranh cãi, hình ảnh của Lisa trong MV cũng trở thành chủ đề bàn tán

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình bên dưới MV viết : "MV mang thiên hướng cá nhân của Lisa hơn là đại diện cho một giải đấu bóng đá. Quá nhiều động tác nhạy cảm và vô nghĩa". Một người xem khác mỉa mai: "Ý đồ của FIFA là mở bài nhạc này ở các quán bar và club khi phát trực tiếp World Cup 2026 sao?".

Một trong những nguyên nhân khiến Lisa trở thành tâm điểm chỉ trích nằm ở chỗ những thông điệp đó lại rất giống với định hướng âm nhạc mà nữ ca sĩ theo đuổi

Một trong những nguyên nhân khiến Lisa trở thành tâm điểm chỉ trích nằm ở chỗ những thông điệp đó lại rất giống với định hướng âm nhạc mà nữ ca sĩ theo đuổi. Kể từ khi tách khỏi BLACKPINK để phát triển sự nghiệp riêng, Lisa liên tục gắn tên tuổi với các sản phẩm mang màu sắc tiệc tùng, xa hoa, đề cao sự thành công cá nhân và phong cách sống hào nhoáng. Dù Goals không phải sáng tác của Lisa và cũng không được phát hành dưới danh nghĩa sản phẩm cá nhân, sự tương đồng trong thông điệp âm nhạc khiến nhiều người mặc nhiên xem đây là một phần mở rộng của thương hiệu nghệ sĩ mà cô đang xây dựng.

Sự so sánh với Jung Kook càng khiến tranh cãi leo thang

Khi khán giả thất vọng với thông điệp của Goals , Lisa vì thế trở thành đối tượng hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội nhất. Sự so sánh với Jung Kook càng khiến tranh cãi leo thang. Ngay sau khi Goals phát hành, mạng xã hội tràn ngập các bài đăng đặt ca khúc này cạnh Dreamers - bản nhạc từng gây sốt tại World Cup 2022. Dù Jung Kook cũng từng gây tranh cãi về vocal trên sân khấu mở màn World Cup 2022, nhưng nhìn chung, Dreamers vẫn là 1 ca khúc được fan bóng đá đón nhận. Sau 4 năm, ca khúc đang trở lại mạnh mẽ với chiến dịch "mang Jung Kook trở lại" của đông đảo Army. Sound chính thức của Dreamers trên TikTok đã vượt mức 5 triệu lượt sử dụng. Nhiều người cho rằng Dreamers cân bằng tốt giữa yếu tố đại chúng và tinh thần thể thao, trong khi Goals lại quá thiên về công thức nhạc pop thương mại, thậm chí gắn liền với hình tượng cá nhân của nghệ sĩ.

Dẫu vậy, những tranh cãi xung quanh Goals không làm suy giảm sức hút của Lisa.

Trên thực tế, nữ ca sĩ vẫn là một trong những nhân tố giải trí được mong đợi nhất tại World Cup 2026. Loạt hình ảnh quảng bá của cô trong chiến dịch cùng Nike tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bộ phim ngắn phục vụ chiến dịch World Cup cũng thu hút lượng tương tác khổng lồ từ cộng đồng người hâm mộ Kpop toàn cầu.

Vào lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 12/6 tại Mỹ (giờ Việt Nam), Lisa sẽ tiếp tục tạo nên một trong những tâm điểm truyền thông lớn nhất của giải đấu, bất chấp việc cô đang đứng giữa cơn bão chỉ trích dữ dội

Dù Goals đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận, thì bản thân Lisa vẫn là ngôi sao có sức ảnh hưởng đủ lớn để khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía mình. Vào lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 12/6 tại Mỹ (giờ Việt Nam), Lisa sẽ tiếp tục tạo nên một trong những tâm điểm truyền thông lớn nhất của giải đấu, bất chấp việc cô đang đứng giữa cơn bão chỉ trích dữ dội.

Ảnh: LLOUD/cap màn hình