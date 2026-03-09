Con riêng của vợ nói một câu khiến nam ca sĩ Việt bật cười hạnh phúc

Đạt G bên vợ và hai con riêng của vợ được anh yêu thương như con ruột.

Một đoạn clip do Cindy Lư – vợ của Đạt G – chia sẻ trên mạng xã hội gần đây thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Nội dung clip ghi lại cuộc trò chuyện giản dị nhưng đầy tình cảm giữa nam ca sĩ và bé Gà – con gái riêng của vợ.

Trong đoạn video, Đạt G nhẹ nhàng hỏi con gái: “Gà ơi Gà, con thích hình ảnh nào nhất của ba?”. Cô bé thật thà đáp: “Con không biết nữa”. Không bỏ cuộc, nam ca sĩ tiếp tục gợi ý: “Con không để ý tới ba à? Khoảnh khắc nào con nhớ nhất về ba, ví dụ như ba đút cơm, tắm rửa, đưa đi học, hay là hát cùng, đuổi bắt, chơi game… thì hình ảnh nào làm con thích?”.

Trước loạt câu hỏi của bố dượng, bé Gà hồn nhiên trả lời: “Cái nào cũng vậy à ba”. Đạt G lại hỏi tiếp: “Cái nào cũng vậy thì tại sao con thương ba?”. Ngay lập tức, cô bé đáp một câu khiến nhiều người xúc động: “Tại ba là ba của con, đơn giản vậy thôi”.

Nụ cười hạnh phúc của Đạt G.

Nghe câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tình cảm của con gái, Đạt G không giấu được niềm vui, bật cười hạnh phúc. Khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

Đạt G sinh năm 1995, là ca sĩ, nhạc sĩ được khán giả trẻ biết đến qua nhiều ca khúc như “Buồn của anh” , Anh tự do nhưng cô đơn , Bánh mì không , Ngày mai em đi mất …

Cindy Lư – tên thật là Lư Hoàng Bảo Ngọc – từng trải qua hôn nhân và có hai con gái. Sau khi đến với nhau, Đạt G có mối quan hệ gần gũi với các con riêng của vợ và thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên gia đình nhỏ. Những hình ảnh này nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.