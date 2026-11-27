Con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump Jared Kushner đã chia sẻ những cảm nhận đáng chú ý khi trực tiếp đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump Jared Kushner trong một cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump, ông Kushner và đặc phái viên của Tổng thống là ông Steve Witkoff đã nhiều lần tới thăm Moscow và St. Petersburg để hội đàm với ông Putin nhằm nỗ lực giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Cả 2 đã có cuộc gặp gần nhất với Tổng thống Nga ngày 12/11, một ngày sau khi kết thúc vòng đàm phán kéo dài 2 ngày giữa các phái đoàn của Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trong cuộc phỏng vấn với ông Mathias Doepfner, Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn truyền thông Axel Springer, ông Kushner nhận định Tổng thống Putin chắc chắn là "một nhân vật lịch sử".

"Mọi người có thể thích hoặc không thích những gì ông ấy đã làm, nhưng ông ấy chắc chắn là một đại kiện tướng trên bàn cờ chính trị", ông Kushner nhấn mạnh.

Nhớ lại các cuộc gặp, ông Kushner cho biết nhà lãnh đạo Nga "luôn chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ông ấy rất chu đáo và ghi chép rất nhiều khi chúng tôi phát biểu... Rõ ràng là ông ấy có sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề, đồng thời có những quan điểm rất cứng rắn về chúng".

"Đánh giá của tôi là ông ấy không chỉ muốn hòa bình, mà còn muốn thử thay đổi mối quan hệ với Mỹ và thực sự muốn xem liệu có cách nào để bắt đầu một khởi đầu mới hay không", ông Kushner nói thêm.

Ông Kushner cũng đáp trả những lời chỉ trích từ các nghị sĩ đảng Dân chủ, những người cáo buộc ông và ông Witkoff đang làm suy yếu Ukraine và thúc đẩy lợi ích của Nga sau chuyến thăm Nga gần nhất.

"Bạn luôn phải bắt đầu bằng việc ngồi xuống với người nắm giữ quyền lực để tạo ra sự thay đổi đó", ngay cả khi giữa các bên vẫn tồn tại những bất đồng, ông bày tỏ.

Con rể của Tổng thống Mỹ cũng dành lời khen ngợi cho các quan chức Nga khác mà các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ "duy trì liên lạc thường xuyên".

Ông nhận xét Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov là người "tuyệt vời", còn trưởng đoàn đàm phán của Nga tại UAE, ông Vladimir Medinsky là người "rất hữu ích".

Ông Kushner mô tả đặc phái viên kinh tế của ông Putin kiêm người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev "thực sự là một người bạn tuyệt vời của tôi".

Ông nhớ lại lần đầu tiên làm việc với ông Dmitriev là trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khi Nga, Mỹ và Saudi Arabia đàm phán về "đợt cắt giảm sản lượng dầu lớn nhất trong lịch sử" vào giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19.

Người đứng đầu quỹ RDIF cũng là nhân vật đứng sau các chuyến hàng vận chuyển thiết bị và vật tư y tế từ Nga tới New York khi thành phố này "gặp vấn đề thực sự" về nguồn cung máy thở trong đại dịch, con rể Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Ông Kushner khẳng định ông Dmitriev - người đã nhiều lần tới thăm Mỹ trong vài năm qua - "thực sự là một người được đào tạo tại Mỹ, mong muốn có mối quan hệ bền chặt hơn với phương Tây và cho rằng điều đó nằm trong lợi ích của Nga. Vì vậy, ông ấy là một người ủng hộ mạnh mẽ cho hòa bình".

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine "theo đúng định dạng như tại Abu Dhabi", nhưng thời điểm diễn ra cuộc họp mới vẫn chưa được ấn định.