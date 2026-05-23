Tài sản thừa kế từ lâu vẫn là một trong những nguyên nhân dễ khiến người thân trong gia đình nảy sinh mâu thuẫn. Đặc biệt, khi tài sản liên quan đến người đã mất, câu hỏi ai được hưởng, hưởng bao nhiêu và bằng cách nào thường khiến những cuộc tranh luận trở nên căng thẳng hơn. Trường hợp của gia đình anh Long thời gian gần đây là một ví dụ như vậy.

1,2 tỷ tiền đất ruộng và cuộc tranh cãi với gia đình vợ cũ

Vợ cũ của anh Long là chị Hoài đã qua đời cách đây 4 năm sau một thời gian bệnh nặng. Chị mất để lại 2 con gái còn nhỏ. Cuộc sống của 3 bố con trải qua nhiều khó khăn trước khi dần ổn định trở lại. Khoảng 1 năm trước, anh Long đi thêm bước nữa với chị Lợi, một người phụ nữ hiền lành, hiểu biết, thương con chồng.

Tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn thì lại phát sinh một chuyện khó xử.

Tháng trước, bố mẹ chị Hoài bán 2 mảnh đất ruộng ngay mặt đường lớn, được khoảng 1,6 tỷ đồng. Đây là diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao từ nhiều năm trước cho các thành viên trong gia đình, trong đó có cả suất đất của chị Hoài khi còn sống.

Sau khi nhận tiền bán đất, ông bà ngoại cho rằng trong số tiền này có cả quyền lợi gắn với suất đất của Hoài. Vì vậy, ông bà dự định dành cho 2 cháu ngoại, mỗi cháu 200 triệu đồng, tổng cộng 400 triệu đồng, coi như khoản tiền mà mẹ các cháu để lại làm "của để dành" cho tương lai của các cháu.

Tuy nhiên, ý định này vấp phải sự phản đối từ chính anh trai và chị gái của chị Hoài. Gia đình anh chị cho rằng chị Hoài đã qua đời thì không có quyền hưởng lợi từ đó nữa. Theo họ, số tiền bán đất hiện nay thuộc quyền quyết định của bố mẹ và người được chia là chị cả và anh hai của chị Hoài mà thôi.

Thậm chí chị gái và anh rể của chị Hoài còn lo ngại rằng nếu tiền được giao cho 2 cháu thông qua người giám hộ là anh Long thì chưa chắc khoản tiền đó sẽ được giữ nguyên cho các cháu. Họ cho rằng anh Long đã kết hôn lần hai, cuộc sống có nhiều thay đổi và không ai có thể bảo đảm số tiền ấy sẽ chỉ được sử dụng cho riêng 2 đứa trẻ.

Những lời này khiến anh Long không hài lòng. Theo anh, điều quan trọng không phải là số tiền được trao cho ai cầm giữ, mà là quyền lợi chính đáng của 2 con gái. Suất đất của chị Hoài có 2 con gái thừa kế, giờ bán đi rồi thì các cháu được quyền nhận số tiền tương ứng.

Anh cũng khẳng định khoản tiền đó sẽ được dành riêng cho tương lai của 2 con. Có thể gửi ngân hàng dưới tên hai cháu đến năm 18 tuổi, còn anh sẽ dùng tiền lãi hàng năm để đóng tiền học, mua sắm đồ dùng cho các cháu. Thế nhưng đến giờ sự việc vẫn chưa đạt được sự đồng ý từ chị gái và anh trai vợ cũ.

Quyền của người đã mất

Dưới góc độ pháp luật, cần tách bạch giữa việc ông bà ngoại tự nguyện cho tiền các cháu và quyền thừa kế phát sinh từ phần tài sản của chị Hoài.

Nếu tại thời điểm chị Hoài qua đời, chị có quyền tài sản hợp pháp đối với phần đất hoặc giá trị quyền sử dụng đất được giao cho mình, thì quyền tài sản đó không tự động chấm dứt vì chị mất. Thay vào đó, phần quyền lợi thuộc về chị sẽ trở thành di sản thừa kế.

Khi một người qua đời không để lại di chúc, di sản sẽ được chia theo pháp luật cho hàng thừa kế thứ nhất. Hàng thừa kế này thường gồm cha mẹ, chồng hoặc vợ và các con của người mất.

Trong trường hợp của chị Hoài, nếu xác định có phần tài sản thuộc quyền của chị tại thời điểm qua đời, thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất ở thời điểm hiện tại có thể bao gồm bố mẹ chị Hoài và 2 con gái.

Điều đáng chú ý là quyền thừa kế của 2 con gái không bị mất đi chỉ vì mẹ các cháu đã qua đời. Ngược lại, các con chính là những người thừa kế trực tiếp đối với di sản của mẹ.

Cũng cần lưu ý rằng việc anh Long đã tái hôn không làm mất quyền thừa kế đã phát sinh trước đó của các con. Nếu 2 cháu có quyền hưởng di sản từ mẹ thì quyền này vẫn được pháp luật bảo vệ. Ông bà ngoại làm như vậy là đúng về cả tình và lý. Người khác (anh trai và chị gái chị Hoài) về nguyên tắc không có quyền ngăn cản nếu số tiền đó thuộc sở hữu hợp pháp của ông bà.

Để cụ thể hơn, anh Long có thể tham khảo ý kiến của luật sư.