Con nuôi Phi Nhung ít show sau khi mẹ mất, phải bán hàng online kiếm sống

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung đã chia sẻ về sự thay đổi cuộc đời sau khi được nhận nuôi.



Thiêng Ngân và Tuyết Nhung

Theo đó, trước khi được nhận nuôi, cả hai đều khá vất vả, đi hát nhà hàng, đám tiệc đám giỗ. Sau khi được Phi Nhung nhận nuôi, cả hai được đi show, lên sân khấu lớn, làm việc cùng những nghệ sĩ nổi tiếng có cơ hội ca hát chuyên nghiệp.

Thiêng Ngân nói: "Nhờ có mẹ Phi Nhung mà tôi được đi hát nhiều nơi, đi bao nhiêu nước như Đài Loan, Mỹ, Nhật, Úc… Mẹ Phi Nhung kỹ lắm, mỗi lần tập bài là mẹ bắt tôi phải qua phòng mẹ hát đi hát lại, hát tới khi nào mẹ thấy hay thì thôi, rồi mẹ chỉ từng chỗ nào phải hát ra sao".

Tuyết Nhung chia sẻ: "Tôi được đi Mỹ hát với mẹ và lần nào cũng vui. Những năm sau này tôi cũng được đi Mỹ nhưng không vui như hồi có mẹ. Mẹ chỉ tôi hát rất kỹ và bảo rằng, khi nào hát mà chính mình cũng phải nổi da gà thì mới là hay".

Hiện tại, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung cũng được ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận làm con nuôi.

Thiêng Ngân nói: "Từ lúc chưa nhận nuôi thì ba Mạnh Quỳnh cũng rất thương chúng tôi. Chúng tôi cũng xem ba Quỳnh là ba, học hỏi rất nhiều từ ba.

Trước đó, chúng tôi có đi chung một chuỗi show với ba Quỳnh nhưng gọi là chú thôi. Sau chuyến đi đó chúng tôi đều cảm nhận được tình thương từ ba Quỳnh chúng tôi chủ động ngỏ lời làm con nuôi, gọi ba Quỳnh là ba ngay trên sân khấu".

Tuyết Nhung cũng nói thật tình hình sau khi Phi Nhung qua đời: "Hồi mẹ còn sống thì chúng tôi rất nhiều show, cứ Tết là kín show. Sau khi mẹ mất thì show ít đi, chúng tôi vừa không có mẹ vừa không có show.

Chúng tôi phải bán hàng online để có thêm thu nhập ngoài ca hát vì show ít nên chỉ dựa vào tiền đi show thì không đủ sống. Tôi bán dầu gội, bộ đồ còn Thiêng Ngân bán bánh tráng, đồ ăn vặt.

Chị em tôi hay livestream bán hàng và ca hát luôn cho khán giả. Chúng tôi vẫn phải phấn đấu cho cuộc sống. Tôi thì vừa lấy chồng năm 24 tuổi.

Tôi và chồng quen nhau từ năm 18 tuổi, được mẹ Phi Nhung biết và ủng hộ. Tới giờ chín muồi rồi thì chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Chồng tôi chỉ là người làm phòng thu bình thường, không phải nghệ sĩ".