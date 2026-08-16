Con nuôi Ngọc Sơn thông báo: "Tôi đã có trên tay visa Mỹ"

"Tôi xin thông báo với mọi người, tôi đã có trên tay visa Mỹ" – Quách Tuấn Du nói.

Mới đây, kênh Youtube Thiện Tiên Vlog đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh con nuôi danh ca Ngọc Sơn là ca sĩ Quách Tuấn Du ngồi dạy con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan hát. Cả hai cùng tập dợt cho liveshow tại Đà Lạt.

Được biết, kể từ sau khi cha nuôi qua đời, Hồng Loan được đông đảo cộng đồng mạng biết tới và bỗng nhiên nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu quý, ủng hộ. Vì thế, cô được nhiều bầu show mời đi hát và quyết tâm dấn thân con đường ca hát để trở thành ca sĩ.

Tuy nhiên, vì không phải ca sĩ được đào tạo từ đầu nên Hồng Loan vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận về việc hát chưa hay và hát nhép. Trước những chỉ trích này, Quách Tuấn Du đã đứng ra bảo vệ, bênh vực Hồng Loan.

Nam ca sĩ cho rằng, dù Hồng Loan hát chưa hay nhưng việc luôn đắt show, được mời hát liên tục cho thấy cô được khán giả ủng hộ, yêu thương và đó là cái cần có của một ca sĩ, chỉ cần khán giả yêu thương tới nghe mình hát là được.

Anh cũng tận tình chỉ dạy, hướng dẫn Hồng Loan hát sao cho hay hơn, hướng dẫn từ cách lấy hơi tới nắn nót từng cách nhả chữ sao cho cảm xúc, mùi mẫn.

Nam ca sĩ cũng thông báo: "Tôi xin thông báo với mọi người, tôi đã có trên tay visa Mỹ. Sau ba tháng trời đợi, tôi đã có visa Mỹ trên tay. Tháng 9 này tôi sẽ sang Mỹ và gặp một số bầu show cộm cán để làm một show cho cả gia đình số 5 (gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gồm Hồng Loan con gái nuôi, Bùm Bum cháu gái) qua.

Tôi đã có cơ hội đi diễn nhiều nơi trên thế giới, đi một mình. Hiện tại vẫn còn rất nhiều show diễn đang chờ tôi ở Mỹ. Nếu chuyến này tôi trở lại Mỹ, chắc chắn tôi sẽ đề xuất với các bầu show ở hải ngoại để mời Hồng Loan qua.

Nhiều người cứ nghĩ rằng Hồng Loan chưa đủ tiêu chuẩn để đi Mỹ hát. Điều đó là không đúng.

Với khán giả, tiêu chuẩn của họ đơn giản là sự yêu thương, chạm tới trái tim người ta. Còn hát hay hay dở, mỗi người trong chúng ta đều có những đánh giá riêng. Bây giờ tôi có hát hay bằng trời mà mọi người không thích tôi thì nghe tôi hát cũng không thấy hay đâu.

Ngược lại, nếu người đó dễ thương, được nhiều người yêu mến thì dù có hát chênh phô, người ta vẫn đến nghe một cách bình thường. Điều này từ xưa đến giờ đều như vậy".